Balıklar Boğulur mu? Cevap, Eminiz Sizi de Çok Şaşırtacak!

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her yıl yaklaşık 236.000 kişi boğuluyor. Ancak boğulan tek hayvan insanlar değil; köpekler, yılanlar, kuşlar ve daha fazlası suya yakalandıklarında kaçabilecekleri bir yol bulamazlarsa boğulabilirler. Peki ya balıklar ve diğer deniz hayvanları boğulabilir mi? Suda yaşayan hayvanlar da suda boğulabilir mi?
Balıkla Boğulabilir mi?
Çevre koruma örgütü Oceana deniz bilimcisi Frances Withrow, "deniz hayvanlarının da yaşamak için oksijene ihtiyacı var. Biz havadan oksijen alırken onlar çözünmüş oksijenle yaşıyorlar" diyor.
Çoğu balık solungaçlarından suyun geçmesiyle nefes alır. Ancak solungaçları zarar görürse veya solungaçlarından su geçemezse balıklar da boğulabilir. Tabii ki teknik olarak suyu solumadıkları suda boğulmazlar ama oksijen eksikliğinden ölürler.
Bazı kanca türleri gibi balık tutma ekipmanları veya hastalıklar solungaçlara zarar verebilir. Patojenler, özellikle bakteriler, solungaçlara yapışarak onları tıkayarak sudaki oksijeni filtrelemelerini engelleyebilir veya artık çalışmayacakları noktaya kadar parçalayabilirler. Withrow, "tıpkı gerçekten kötü bir solunum yolu hastalığımız varmış gibi" diyor ve ekliyor: "[Hayvanın] nefes almak için daha çok uğraşmasına sebep oluyor."
Bazı balıklar istirahat halindeyken solungaçları üzerinden su pompalayabilse de, birçok balık suyun yanlarından akması için sürekli yüzmek zorunda. Withrow'un Live Science'a söylediğine göre, balık ağı gibi bir şekilde tuzağa düşerlerse de sıkışıp boğulabilirler.
Köpekbalıklarının yüzmek için yüzgeçlerine ihtiyaçları vardır. Bazı balıkçılar köpekbalıklarını yakaladıktan sonra köpek balığı yüzgeci çorbası gibi yemekler için yüzgeçlerini çıkarır ve ardından köpekbalığını tekrar suya atar çünkü hayvanın geri kalanının parasal değeri olmayabilir. Ancak Withrow, "sürdürülemez olduğu için bu genellikle yasa dışı bir faaliyettir. Yalnızca köpekbalıklarının genel nüfusları için değil, aynı zamanda oldukça acımasız" diyor. Köpekbalığı geri atıldığında yüzemez, bu nedenle diğer yırtıcılar tarafından yenir, açlıktan ölür veya boğulur.
Yunuslar da Boğulur!
Kaplumbağalar ve yunuslar gibi diğer deniz hayvanları, bizim yaptığımız gibi direkt olarak havadan nefes alırlar. Ancak bunun için suyun yüzeyine çıkmaları gereklidir. Balıkçılık malzemeleri onları su altında tutabilir ve yüzeye çıkmalarını engelleyebilir.
Suda yüzen ve belirli bir balık türünü hedef almak için tasarlanmayan sürüklenen balık ağları veya dev ağlar büyük bir suçlu olarak görülebilir. Withrow, bu konuda da "ağın boyutuna bağlı olarak, yüzerek geçen her şeyi yakalayacaktır" diyor. Bu yakalananların arasında balıkçıların satmayı düşünmediği balıklar, deniz kaplumbağaları ve deniz memelileri de bulunmaktadır. Bu canlıların yüzememeleri veya yüzeye çıkamamaları da boğulmalarına sebep olabilir.
Withrow, kaç deniz hayvanının boğulduğunu bilmenin zor olduğunu, ancak Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'nun tahminlerine göre ağlar, her yıl 300.000 balinayı, yunusu ve liman yunusunu (musur) öldürüyor.
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