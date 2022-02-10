Bazı Tesla Modelleri, Çip Sıkıntısı Nedeniyle "Eksik" Olarak Gelecek!

Otomobil üreticileri küresel çip sıkıntısıyla mücadele etmeye devam ederken, fabrika kapılarından yeni modeller çıkarmak için yaratıcı problem çözme yöntemleri uygulamak zorunda kalıyorlar. Örneğin bazı markalar, düşük yarı iletken tedarikini önlemek için koltuk ısıtıcıları, motor stop-start sistemleri ve çift bölgeli klima kontrolü gibi işlevleri geçici olarak kaldırmayı tercih ediyor.
Bu şirketlerden biri de Tesla... CNBC tarafından yayınlanan yeni bir habere göre, EV üreticisi, Çin'de belirli bir direksiyon kremayeri elektronik kontrol ünitesi olmayan bazı Model 3 sedanlar ve Model Y crossover SUV'lar üretiyor.
Bu durumdan kaç aracın etkilendiği belli değil. Orijinal rapor, "Çin, Avustralya, İngiltere, Almanya ve Avrupa'nın diğer bölgelerindeki müşterilere gönderilen on binlerce aracın" etkilendiğini söylüyor. Tesla'nın ABD veya Kanada'da üretilen veya satılan araçlarla ilgili benzer kararlar alıp almadığı ise belli değil.
Haberde belirtilene göre CNBC, adı verilmeyen bir çift çalışanla konuştu ve konuyu tartışan şirket içi yazışmalar hakkında bilgi edindi. Şirket içi rapor, bileşen "normal sürüş senaryolarında" elektronik bir yedek olarak kabul edildiğinden, eksik direksiyon kutusu ECU'sunun düzenli güvenli sürüş için gerekli olmadığını söylüyor.
Ancak, etkilenen Model 3 ve Model Y araçları, Tesla'nın kısmen otomatikleştirilmiş gelişmiş sürücü destek sistemi olan Tam Otonom Sürüş (FSD) teknolojisinin gelecekteki belirli sürümlerini kullanamayacak. Yanıltıcı ismine rağmen, FSD şu anda bir Seviye 2 teknoloji olarak sınıflandırılıyor ve henüz piyasada tamamen kendini sürebilen bir araç bulunmuyor. Teknolojinin daha yüksek otomasyon derecelerine sahip Potansiyel Seviye 3 eller serbest uygulamaları, bir Tesla servis merkezinde yedek elektronik kontrolör yenilenmeden mümkün olmayacaktır.
CNBC, Tesla'nın müşterileri bu durum için uyarma konusunda dahili olarak tartıştığını, ancak güvenli normal araç çalışması için parçanın gereksiz olduğu düşünüldüğünden açıklamamaya karar verdiğini söylüyor. Ayrıca, otomobil üreticisinin değişiklik yapmadan önce Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ndeki federal araç güvenliği yetkililerine danışmayı gerekli bulup bulmadığı da net değil.
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