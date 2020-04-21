Beklemek İstemeyenlere, 5 İyi iPhone 12 Alternatifi

Apple'ın bir sonraki amiral gemisini bekliyorsanız, beklemeniz gereken süre çok kısa değil. Apple'ın yeni telefonlarını eylül ayında tanıttığı biliniyor, yani en azından birkaç ay daha var.
Peki, hemen şimdi yeni bir telefona ihtiyacınız varsa ne olacak? Piyasada iPhone 12 çıktığında ona rakip olabilecek birçok müthiş telefon var. İşte teknik özellikleri ve işlevleriyle çıktığında iPhone 12'ye rakip olabilecek 5 müthiş telefon.
1. iPhone 11
iPhone 12'yi beklemek istemiyorsanız, vereceğiniz para için en iyi seçeneklerden biri iPhone 11 olabilir. Serinin en ucuzu olsa da, iPhone 11 Pro'nun birçok kamera yeteneğine ulaşacak, A13 Bionic yonga setiyle akıcı bir deneyim elde edeceksiniz.
2. iPhone XR
iPhone 11'e çok benzeyen iPhone XR, bir yıl daha eski ve teknik özellikleri biraz daha zayıf ancak fiyatı önemli ölçüde daha uygun. Uzun pil ömrüyle öne çıkan iPhone XR, yüksek kalitede bir ekran ve güçlü bir işlemciyle geliyor. Tekli kamera ve teknik özelliklerin biraz geride olması sizin için önemli değilse, iPhone XR iPhone 12 için en iyi alternatif olabilir.
3. iPhone SE 2020
Apple'ın en yeni telefonu olan iPhone SE 2020, aslında iPhone 8'in yenilenmiş bir sürümü. Uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni iPhone SE, A13 Bionic yonga setini kullanıyor, 4K video kaydını ve kablosuz şarjı destekliyor.
4. Samsung Galaxy S20
WQHD+ çözünürlük ve 120Hz tazeleme oranı, ikisini aynı anda kullanamasanız bile etkileyici. Bunların yanında 5G desteği, becerikli kamera, güçlü pil ve çok daha fazlasıyla Galaxy S20, piyasadaki en iyi telefonlardan bir tanesi.
5. Huawei P30 Pro
Android'li bir telefona geçmeyi düşünüyorsanız, P30 sizin için ideal bir seçenek olabilir. Huawei P40'ın yeni tanıtıldığı doğru, ancak bu modelin yüksek fiyatını ve Google uygulamalarıyla gelmediğini düşündüğümüzde P30 Pro harika bir seçenek. P30 Pro, artık Huawei'nin en güçlü amiral gemisi değil, ancak güçlü kamerası, işlemcisi ve tasarımıyla hala piyasadaki en iyi telefonlardan bir tanesi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın