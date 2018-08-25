Beklenen Haber Geldi: Yeni Mac Mini Yolda!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Savaş Makineleri

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Vahşi Batı

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler

Kayıp Şehirler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim