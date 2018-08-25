Beklenen Haber Geldi: Yeni Mac Mini Yolda!

Mac Mini Pro'nun yeni MacBook Air 2018 ile birlikte piyasaya sürülebileceği ortaya çıktı!

Beklenen Haber Geldi: Yeni Mac Mini Yolda!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

TEKNOLOJİK OKUL İHTİYAÇLARI

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Snapdragon 855 Detayları Belli Oldu!
Beklenen Haber Geldi: Yeni Mac Mini Yolda!
Olmayan kokuları duyuyorsanız...
Oppo R17, Ekran İçi Parmak İziyle Geldi!
FUJIFILM X-H1, En İyi Aynasız Ödülünü Kazandı

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir