Beklenen Haber Geldi: Yeni Mac Mini Yolda!
Mac Mini Pro'nun yeni MacBook Air 2018 ile birlikte piyasaya sürülebileceği ortaya çıktı!
Yeni bir rapora göre Apple, Mac Mini ve MacBook Air'in uzun zamandır beklenen geri dönüşünü hazırlıyor ve her iki bilgisayara da birkaç yıl içindeki ilk büyük yenilemesini sunacak.
Beklentiler 'Mac Mini Pro', anonim olarak atıfta bulunulan Mac Mini 2018'in yeni adı olabilir. Beklentiler, Ekim 2014'ten bu yana değişiklik yapılmayan Mac Mini için yeni depolama ve işlemci seçenekleri ekleneceği yönünde.
Şirket dört yaşındaki Mac Mini'yi bir klavye, fare veya ekran olmadan 499$ (3000 TL) gibi bir fiyata hala satıyor. Bu küçük masaüstü bilgisayarı, güçlü dahili özellikleriyle Apple'ın masaüstü ürününü nispeten uygun fiyatlı hale getirmişti. Şaşırılmaması gerekir ki, son teknoloji Mac Mini Pro'nun şu anda satışa sunulan versiyondan daha pahalı olacağı söyleniyor.
Öte yandan Apple'ın MacBook Air 2018'i, giriş seviyesi bir Mac laptop arayan müşterileri hedefliyor. Bu dizüstü bilgisayardaki söylentiler aylar boyunca tutarlıydı. Artık sadece Apple'ın duyurması gerekiyor.
Yeni modelin, daha ince çerçevelere ve ihtiyaç duyulan yüksek çözünürlüğe sahip 13 inçlik bir ekrana sahip olduğu söyleniyor. MacBook Air, 'Retina' ekranı olmayan ve sınırlı görüş açılarına sahip en güncel Apple dizüstü bilgisayarı. Yeni üründe ise bu konularda geliştirmeler bekleniyor.
Burada önemli noktalardan biri ise fiyat gibi görünüyor. MacBook Air 2017 şu anda 999$ (6000 TL) gibi bir fiyata satılıyor. Yeni 12 inç MacBook'un satış fiyatının ise 1.299$ (8000 TL) olması bekleniyor. Yeni modelin de tıpkı öncekiler gibi öğrenciler ve uygun bütçeli dizüstü bilgisayar arayan kullanıcılar için uygun bir seçenek olmadığı açık.
Bugünkü raporda MacBook Mini Pro ve MacBook Air 2018'in Ekim ayında piyasaya sürülebileceği belirtiliyor. Ekim ayı geleneksel olarak Apple'ın yeni iPad veya bilgisayar serisini piyasaya duyurduğu tarihler.
Apple da Eylül başında iPhone 9 ve iPhone 11 için bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor, tarih ise kesin olmamakla beraber 12 Eylül tahmin ediliyor. Belki bu toplantı Mac bilgisayarları görebilir veya onların hakkında ipuçları alabiliriz.
Yavuz Alp Şimşek
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