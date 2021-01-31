Beklenen Oldu: Logitech MX Keys Klavye Şimdi Türkçe!

Dünya'nın en gelişmiş klavyesi Logitech MX Keys Türkçe tuş dizilimi ile Türkiye'deki raflarda yerini aldı.

Logitech MX Keys Klavye Şimdi Türkçe!

İyi bir bilgisayar kadar gelişmiş özelliklere sahip bir klavye de verimliliğe ve üretkenliğe büyük katkı sağlıyor. Birçok profesyonel içerik yazarı, yazılımcı, tasarımcı evde veya ofiste çalışırken kaliteli ve fonksiyonel bir klavyeye ihtiyaç duyuyor. Logitech MX Keys Klavye ise akıcı tuş vuruşları ve tuşlara basıldığında doğru dokunsal tepkilerle, birinci sınıf yazma deneyimi yaşatıyor. Artık Türkçe tuş dizilimiyle kullanıcılarla buluşan klavye, hem sessiz, hem de birçok cihazda eş zamanlı çalışabiliyor.

Pürüzsüz, Doğal, Hassas Mükemmel Tuş Vuruşları ile Sessiz Bir Deneyim

Klavye'nin tuş yapısı her tuşa basışın daha akıcı, doğal ve doğru olmasını sağlıyor. Mat kaplama uygulanmış tuşlar parmakların şekli ile eşleşiyor ve yuvarlak kenarları, tuşa nereden basılırsa basılsın tatmin edici bir yazma hissi sağlıyor. Ayrıca mat kaplama sayesinde tuşlar arasındaki geçiş yapmak çok daha kolay hale geliyor. 

Konforlu Kullanım

Logitech MX Keys, artan tuş hassasiyeti ile sesi/gürültüyü azaltıyor ve klavyeye basış hissini artırıyor. Tuşlara her dokunuşu hissettiriyor fakat herhangi bir ses duymayı engelliyor. İçbükey tuş yapısı ile uzun süreli kullanımlarda parmak uyuşmalarını engelliyor.

Maksimum Performans

Aynı anda 3 farklı cihaza bağlanabilen ve cihazlar arasında tek dokunuşla milisaniyelerle geçiş yapabilen MX Keys klavye aynı zamanda Logitech Flow teknolojisine de sahip. Masaüstünde farklı bilgisayarları aynı anda kullananlar için tasarlanan Flow teknolojisine sahip MX Keys ile cihazlar arasında dosya taşımak hiç olmadığı kadar kolay. Uygulamalara özel olarak kişiselleştirme özelliği ile üst seviye hız ve performans sunan MX Keys, kullanıcıların en çok kullandıkları komutları ve tuş kombinasyonlarını bir dokunuş kadar yakınına taşıyor.

Akıllı Işıklandırma

MX Keys'in akıllı ışıklandırmayla donatılmış arka aydınlatması, kullanıcının ellerini algılıyor ve ortam aydınlatma durumuna bağlı olarak klavye aydınlatmasını otomatik olarak ayarlıyor. Arka aydınlatmalı tuşlar, masayı terk edildiği andan itibaren hızlı bir şekilde sönerek önemli bir güç tasarrufu sağlıyor. MX Keys, tam şarj olduğunda 10 güne kadar veya arka plan ışığı kapalıyken 5 aya kadar açık kalabiliyor. USB-C şarj kablosu ile oldukça kolay bir şekilde şarj edilebilirken, kısa süreli şarjlarda bile bir günü rahatlıkla geçirebilecek kullanım süresine sahip.

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