BenQ, Dünyanın İlk 4K HDR 16ms Oyun Projektörünü Piyasaya Sürüyor

4K projektör segmentinde pazar payını sağlamlaştıran BenQ, dünyanın ilk 4K HDR 16ms oyun projektörünü piyasaya sürüyor.

BenQ, 4K HDR 16ms Projektörünü Duyurdu

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