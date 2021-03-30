Beyin Kanseri Aşısının İlk Testlerinden Umut Verici Sonuçlar Geldi

Beyin kanseri aşısında ilk aşama tamamlandı. 2 yıllık bir gözlem sonrasında açıklanan sonuçlar, büyük ümit vaat ediyor...

  • Levent Öztürk
Beyin kanseri aşısında dev adım
Shutterstock

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Beyin Kanseri Aşısının İlk Testlerinden Umut Verici Sonuçlar Geldi

 

 