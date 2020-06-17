Penguenleri Araştırmak, Kontrolsüz Bir "Sersemleşme" Nedeni Olabilir

Antarktik penguenlerini araştıran bilim insanlarının başına gelen en ilginç olay: İstemsizce gülmek ve sersemleşmek...

  • Levent Öztürk
Penguenleri araştırmak, gülme sebebi
Roger Clark Arps/Shutterstock

Azot Protoksit (Nitröz oksit), iklim üzerinde kötü etkiye sahip olan pek çok hava kirliliği kaynağından sadece biri. Ancak konu üzerinde Antarktika'da çalışan araştırmacılar için farklı bir etkisi daha var. Kısa bir süre önce Science of the Total Environment dergisinde yayımlanan bir araştırma, Kopenhag Üniversitesi Jeo-bilimler ve Doğal Kaynak Yönetimi Fakültesi'nden Profesör Bo Elberling ve ekibinin penguen dışkısı ile çevrili iken nasıl istemsizce güldüğünü ve "sersemleştirdiğini" anlatıyor.

Profesör Elberling'in AFP'ye söylediğine göre penguen dışkısı, kolonilerin çevresinde ciddi seviyelerde nitröz oksit oluşmasına sebep oluyor. Birkaç saat boyunca bu ortamda durduktan sonra da bir hastalık hissi gelmeye başlıyor ve "sersemleşme" ortaya çıkıyor.

Nitröz oksit, iklim üzerindeki etkisinin yanı sıra genellikle dişçi muayenehanelerinde sakinleştirici gaz olarak da kullanılıyor. Aynı zamanda "gülme gazı" olarak da bilinen bu sakinleştiricinin yan etkilerinde mutluluk hissi, rahatlama, sakinleşme, gülme krizlerine yakalanmanın yanı sıra şaşkınlık, baş ağrısı ve bulantı bulunuyor.

Araştırmacıların bu duruma düşmelerine sebep olan penguen dışkısının, penguenlerin bol miktarda nitrojen içeren kril ve balık ağırlıklı beslenme alışkanlıklarından kaynaklandığı biliniyor. Bu nitrojen penguen dışkılarından toprağa geçerken bakteriler tarafından sera gazı nitröz oksite dönüştürülüyor. Bütün bu sürecin sonunda da, araştırmalarını yapmaya çalışan ve kontrolsüzce gülen ve sersemleyen bilim insanları ortaya çıkıyor.

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