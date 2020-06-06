Bilim İnsanları, Dünya'ya Çok Benzeyen Bir Gezegen Bulunduğunu Açıkladı

Bilim insanları, Dünya'ya çok fazla benzeme ihtimali olan, yeni bir gezegen bulduklarını açıkladılar. İşte KOI-456.04 gezegeni hakkında bilinenler.

06 Haziran 2020 18:30

Levent Öztürk