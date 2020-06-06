Bilim İnsanları, Dünya'ya Çok Benzeyen Bir Gezegen Bulunduğunu Açıkladı

Eğer uzaklarda Dünya'ya benzeyen gezegenleri hayal ediyorsanız, hayalleriniz için yeni bir rota çizebilirsiniz: Kepler-160 yıldızı ve KOI-456.04 dış-gezegeni.
Almanya'daki Güneş Sistemi Araştırması için Max Planck Enstitüsü'nden astrofizikçi René Heller'in liderlik yaptığı bir çalışmada, yaklaşık 3.000 ışık yılı uzaklıktaki Kepler-160 çevresinde bulunan gezegenler incelendi. Elde edilen verilere göre bu sistemdeki bir dış-gezegen (dış-gezegen, Güneş sistemimiz dışındaki gezegenlere verilen isim) kendi yıldızı ile Dünya'ya benzer bir ilişki içerisinde olabilir.
Ekibin araştırması, Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlandı. Max Planck Enstitüsü'nün verdiği isme göre KOI-456.04 gezegeni, sadece bir başka potansiyel olarak yaşanabilir gezegenden daha fazlası olabilir. Örneğini kendi yıldızından aldığı ışık Dünya'da görülen gün ışığına oldukça benziyor. Ayrıca dış-gezegenin yörüngesel dönüşü de Dünya'ya benziyor.
KOI-456.04 Ne Kadar Büyük?
KOI-456.04 Dünya'dan daha büyük ancak bu boy farkı iki katına ulaşmış değil.
Bilim insanları tarafından bulunan Dünya-benzeri gezegenlerin büyük bir kısmı, yıldız parlamaları ile sistemlerindeki gezegenleri yaşanılmaz hale getirebilen kırmızı cüce yıldızlar çevresinde bulunuyor. Ancak Kepler-160 yıldızı boyut ve yüzey ısısı olarak bizim Güneş'imize benziyor.
Araştırmacılar daha önce Kepler-160 çevresinde yaşamak için çok sıcak olan iki dış gezegen bulmuşlardı. KOI-456.04'ü de bu gezegenlerin birinin yörüngesindeki gariplikleri çözmeye çalışırken buldular. Ekip, artık sistemde dört gezegenin bulunduğunu düşünüyor.
KOI-456.04 sistemin yaşanabilir bölgesinde, yani yüzeyde sıvı formda suyun bulunabileceği kısmında yer alıyor.
Yine de ikinci bir Dünya için ümitlenmeden önce, Kepler-160'ın ziyaret etmek için çok uzakta olduğunu ve atmosferinin nasıl gözüktüğüne dair bir fikrimizin olmadığını hatırlatmakta fayda var. Ayrıca gezegenin varlığı konusundaki şüpheler de henüz tamamen ortadan kalkmış değil. Enstitünün belirttiğine göre verilerin, istatistiksel bir sorun veya bir sistematik ölçüm hatası olma ihtimali de bulunuyor. Yine de ekip, gerçekten bir gezegen olması ihtimalinin %85 olduğunu söylüyor.
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