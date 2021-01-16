Bilim insanları sivrisineklerin koklama duyusuyla kanser dedektörü yaptı!

Sivrisineklerin yaklaşık 100 çeşit koku alıcısına sahip olan antenleri, kanser dedektörü yapımında kullanıldı. Kanser dedektörünün önümüzdeki 10 yıl içinde kullanıma sunulması bekleniyor.

Bilim insanları sivrisineklerin koklama duyusuyla kanser dedektörü yaptı!

Sivrisineklerin anteninde yaklaşık 100 çeşit koku alıcısı bulunuyor.  Sivrisinekler insan terinde bulunan ve karaciğer kanserinin biyogöstergesi kabul edilen "oktenolü" tespit edebilen koku alıcısına sahip.

Yapay Hücre Zarı ve Sensör Geliştirdiler

sivrisinek

Japonya'da ulusal basınında yer alan ve ABD'nin Bilimsel İlerlemeler Dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bilim insanları bu alıcı ile bir yapay hücre zarı ve bu zar arasında iyonların geçişinde meydana gelen elektrik akımını fark edebilen sensör geliştirdi.

Bir beslenme çantası büyüklüğündeki protatip milyarda yarım yoğunlukta nefes numunelerindeki "oktenolü" 10 dakika içinde saptayabildi.

Kanser Dedektörü 10 Yıl İçinde Kullanıma Sunulabilir

Bu araştırma sonuçlarına göre, kanser hastalarının nefeslerindeki koku yayan madde kısa sürede düşük maliyetle tespit edilebilecek. Kanser dedektörünün önümüzdeki 10 yıl içerisinde kullanıma sunulması planlanıyor.

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