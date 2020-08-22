Genetiği değiştirilen 750 milyon sivrisinek doğaya bırakılıyor! İşte nedeni

Zika virüsü ya da Dang Humması gibi hastalıkların azaltılması için yeni bir çalışma yapıldı. Florida'da yetkililer, genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisineğin doğaya salınması projesine onay verdi. Proje aslında yıllardır tartışılıyordu...