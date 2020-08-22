Genetiği değiştirilen 750 milyon sivrisinek doğaya bırakılıyor! İşte nedeni

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken insanlık doğaya müdahale etmeye devam ediyor. Florida eyaletinin pilot bölge seçildiği uygulamaya göre genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisinek 2021 ve 2022 yıllarında Florida Keys adalarına salınacak.
ONAY ALINDI
Çevre koruma gruplarının, doğanın dengelerini değiştirerek beklenmedik etkiler yaratabileceğini söyleyerek karşı çıktığı proje aslında yıllardır tartışılıyordu. Yerel halkın ve çevreci grupların itirazlarına rağmen pilot proje Florida Keys Sivrisinek Kontrol Bölgesi'nden nihai onayı aldı.
Bölgede Aedes aegypti adı verilen sivrisinek türünün zika, dang humması, sarı humma gibi hastalıkları taşıdığı belirtildi.
JURASSIC PARK DENEYİ OLARAK TANIMLANDI
Projeye yeşil ışık yakılması çevre gruplarının sert tepkisiyle karşılaştı. Bir grup projeyi "Jurrasic Park deneyi" diye tanımladı.
Çevreciler genetiğiyle oynanmış yeni sivrisinek türünün, ekosisteme zarar verebileceği ve sinek ilaçlarına dayanıklı yeni hibrit türlerin ortaya çıkmasına sebep olabileceği uyarılarında bulunuyor.
Fakat deneyi yürüten şirket projenin insanlar ve çevre için risk içermediğini söylüyor ve hükümetin desteklediği bazı çalışmaları buna dayanak olarak gösteriyor.
NE AMAÇLANIYOR?
Geliştirilen OX5034 numaralı sivrisineklerle dişi yavruları yumurtadan çıktıktan sonra hastalığı yayacak kadar gelişemeden ölüyor.
Sadece dişi sivrisineklerin yavrularını beslemek için insanları ısırdığı bu nedenle hastalığı yaydıkları ifade edildi.
Çevrecilerin itirazına rağmen alınan kararla böcek ilaçlarının alternatifi olarak test edilecek.
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