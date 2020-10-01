Sivrisineklerle, 750 Milyon Sivrisineği Serbest Bırakarak Savaşacaklar

Sivrisinek kaynaklı Dengue ateşi ve Zika virüsü gibi hastalıkları ortadan kaldırmak için Florida Keys'e 750 milyon kadar genetiği değiştirilmiş sivrisinek bırakılacak. Bu pilot proje, Florida Keys Sivrisinek Kontrol Bölgesi (FKMCD) tarafından Ağustos ayında onay almasının yanı sıra Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve ABD Hastalık Kontrolü ve Önlenmesi Merkezleri (CDC) onaylarını da yılın daha erken dönemlerinde almıştı. Projenin, 2021 gibi yakın bir zamanda aktif olması bekleniyor.
Plan, tTa adı verilen bir protein üretmeleri için genetiği değiştirilmiş, milyonlarca ısırmayan erkek Aedes aegypti sivrisineğini serbest bırakmayı içeriyor. Bu erkek sinekler vahşi dişi sivrisinekler ile çiftleştiklerinde protein yavrulara geçerek etkin olarak dişi yavruları öldürecek ve bölgedeki sivrisinek nüfusunu azaltacak.
Aedes aegypti sivrisineği Florida'da doğal olarak bulunmuyor ancak aralarında 2020 yılında şimdiye kadar en az 47 kişinin ölümüne sebep olmuş olan Dengue ateşi de dahil olmak üzere bazı insan hastalıklarında öne çıkan sebep durumunda. 2016 yılında Florida'da sivrisinek ısırıkları ile taşınarak 200'den fazla kişiye bulaşan Zika virüsü de temel olarak Aedes aegypti sivrisineğinin ısırığı ile bulaşıyor.
Bu proje, ABD'de onay alan türünün ilk örneği ancak plan oldukça fazla miktarda tartışmaya sebep oldu ve hatta bazı eleştirilerde "Jurassic Park deneyi" olarak bile tanımlanıyor.
Eleştirilerin başında, bu projede nelerin ters gidebileceğinin bilinmemesi ve Florida eyaletinde Covid-19 salgını, ırkçı haksızlıklar, iklim değişikliği gibi pek çok problem bulunurken sonucu belli olmayan bir deneye yatırım yapılması yer alıyor. Bununla beraber serbest bırakılan genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin ekosisteme veya insanlara sorun yaratıp yaratmayacağı da bilinmiyor.
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