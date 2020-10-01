Sivrisineklerle, 750 Milyon Sivrisineği Serbest Bırakarak Savaşacaklar

ABD, sivrisinek probleminin önüne geçmek için 750 milyon "özel" sivrisineği serbest bırakmaya hazırlanıyor.

  • Levent Öztürk
Sivrisinekleri sivrisineklerle yok edecekler

Sivrisinek kaynaklı Dengue ateşi ve Zika virüsü gibi hastalıkları ortadan kaldırmak için Florida Keys'e 750 milyon kadar genetiği değiştirilmiş sivrisinek bırakılacak. Bu pilot proje, Florida Keys Sivrisinek Kontrol Bölgesi (FKMCD) tarafından Ağustos ayında onay almasının yanı sıra Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve ABD Hastalık Kontrolü ve Önlenmesi Merkezleri (CDC) onaylarını da yılın daha erken dönemlerinde almıştı. Projenin, 2021 gibi yakın bir zamanda aktif olması bekleniyor.

Plan, tTa adı verilen bir protein üretmeleri için genetiği değiştirilmiş, milyonlarca ısırmayan erkek Aedes aegypti sivrisineğini serbest bırakmayı içeriyor. Bu erkek sinekler vahşi dişi sivrisinekler ile çiftleştiklerinde protein yavrulara geçerek etkin olarak dişi yavruları öldürecek ve bölgedeki sivrisinek nüfusunu azaltacak.

Aedes aegypti sivrisineği Florida'da doğal olarak bulunmuyor ancak aralarında 2020 yılında şimdiye kadar en az 47 kişinin ölümüne sebep olmuş olan Dengue ateşi de dahil olmak üzere bazı insan hastalıklarında öne çıkan sebep durumunda. 2016 yılında Florida'da sivrisinek ısırıkları ile taşınarak 200'den fazla kişiye bulaşan Zika virüsü de temel olarak Aedes aegypti sivrisineğinin ısırığı ile bulaşıyor.

Bu proje, ABD'de onay alan türünün ilk örneği ancak plan oldukça fazla miktarda tartışmaya sebep oldu ve hatta bazı eleştirilerde "Jurassic Park deneyi" olarak bile tanımlanıyor.

Eleştirilerin başında, bu projede nelerin ters gidebileceğinin bilinmemesi ve Florida eyaletinde Covid-19 salgını, ırkçı haksızlıklar, iklim değişikliği gibi pek çok problem bulunurken sonucu belli olmayan bir deneye yatırım yapılması yer alıyor. Bununla beraber serbest bırakılan genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin ekosisteme veya insanlara sorun yaratıp yaratmayacağı da bilinmiyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei Watch GT 2 Pro'yu inceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 1 Ekim 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı TV, cep telefonu yer alıyor
NBA finali ne zaman oynanacak? 2020 NBA finali için geri sayım
Thumbnail nedir? Thumbnail ne işe yarar?
PUBG Mobile Lite nedir? Nasıl oynanır?
Günün En çok Okunanları
Nvidia ve NEC'ten, Yeni "Dünya Simülatörü" Süper Bilgisayar
HES kodu nedir, ne işe yarar? HES kodu sorgulama ekranı
PlayStation 5 Oyunlarının Boyutları Belli Oldu. 825GB Yeterli Olacak mı?
Huawei'nin Yeni Profesyoneli: Huawei Watch GT 2 Pro İncelemesi
Turkcell'den ASELSAN'a Özel Güvenli İletişim Platformu

 

 