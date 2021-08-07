Bilim İnsanları Yeni Bir Cam Fazı Bulduklarını Açıkladılar!

Bilim insanları, daha önce karşılaşılmamış yeni bir cam fazı bulduklarını açıkladılar. Peki, bu ne anlama geliyor?

07 Ağustos 2021 15:32

Levent Öztürk