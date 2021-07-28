Ekran Altı Kameraya Sahip Yeni ZTE Axon 30 Tanıtıldı!

Telefonlardaki çentikleri beğenmeyenler ve delikli kamera alanlarından da hoşlanmayanlar için artık güzel bir dönem başlıyor. Bundan sonraki dönemde tanıtılacak olan telefonlarda yaygın olarak ekran altı kamera sistemlerinin kullanıldığını göreceğiz. İlk model ZTE Axon 20 olmuştu. Geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan ve daha sonra Çin'de satışa çıkan ZTE Axon 20'den sonra yeni model ZTE Axon 30 da tanıtıldı.
ZTE'nin ekran altı kameralı akıllı telefon olan Axon 30, 27 Temmuz'da tanıtıldı. Ekran altı kameralı akıllı telefonların sayısının artmaya başladığını görmek güzel. Çok yakında diğer markaların a ekran altı kamera sistemini kullandığı telefonlarını görmeye başlayacağız.
Peki, ZTE Axon 30'un özellikleri neler?
ZTE Axon 30 Özellikleri
ZTE Axon 30, nisan ayında piyasaya sürülen ZTE Axon 30 Ultra ve ZTE Axon 30 Pro'nun biraz daha düşük özellikli bir versiyonu. Diğer 2 telefonda ekran altı kamera sistemi kullanılmamıştı, ancak ZTE Axon 30'un diğer ikisine göre yeni kamera sistemini kullanması gibi bir farkı bulunuyor.
ZTE Axon 30'da Snapdragon 870 işlemci, 8 GB / 12 GB RAM seçeneği ile 128 GB / 256 GB depolama alanı seçeneği bulunuyor. ZTE Axon 30 Ultra'da ise Snapdragon 888 işlemci ile 16 GB ve 1 TB depolama alanı görmüştük.
ZTE Axon 30'un ön kamerası ise, dediğimiz gibi diğer 2 telefondan yenilikçi. 16 MP ön kameraya sahip olan telefonun bu kamerası, ekranın altına entegre edilmiş durumda. Yani önden bakıldığında ekranda ne bir çentik ne bir delik görüyorsunuz.
Bu kameranın yer aldığı ekran ise 120 Hz tazeleme hızına sahip ve 360 Hz dokunmatik örnekleme hızı ile oldukça gelişmiş bir 6.9 inç boyutunda panelden oluşuyor. Ekranın çözünürlüğü 1080x2460 piksel olurken, telefonda Android 11 işletim sistemi çalışıyor.
ZTE Axon 30'un arka kameraları ise 4 adet. 64 MP ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı lens, 5 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.
Ne yazık ki ZTE Axon 30'un fiyat ve çıkış bilgisi belli değil. Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı da bilinmiyor. Ancak ZTE'nin açıklaması, ZTE Axon 30'un küresel çapta satışının olacağı yönünde. Bekleyip göreceğiz.
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