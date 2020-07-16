Yeni bir Kanser Aşısının Testlerinde Pozitif Sonuçlar Elde Edildi

Yeni bir kanser aşısı denemesi, erken laboratuvar testleri sonrasında pozitif sonuç verdi. Bu durum, kansere karşı uzun yıllardır devam eden çalışmalar için önemli bir dönüm noktası olabilir.