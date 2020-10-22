Bilim insanlarından korkutan koronavirüs açıklaması: Zoonotik enfeksiyona dönüşebilir

Rus bilim insanı ve Gamaleya Araştırma Merkezi'nin başkanı Aleksandr Gintsburg, koronavirüsün zoonotik enfeksiyona dönüşebileceğini, insanoğlunun bugüne kadar bu türden bir virüsü yenemediğini söyledi.