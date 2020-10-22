Bilim insanlarından korkutan koronavirüs açıklaması: Zoonotik enfeksiyona dönüşebilir

Koronavirüs ile ilgili korkutan bir açıklama geldi. Dünyanın ilk koronavirüs (Covid-19) aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi'nin başkanı Aleksandr Gintsburg, koronavirüsün dış kaynaklı enfeksiyondan zoonotik enfeksiyona dönüşebileceğini söyledi.
Zoonotik enfeksiyona (hayvanlardan insana geçen) dönüşebilme ihtimaliyle ilgili Gintsburg "Koronavirüs hücre ve dokulara 'yapıştığı' için evcil hayvanlarda, çiftlik hayvanlarında ve insan dışı diğer canlılarda kök salabilir" dedi.
"İlk Koronavirüs Dalgasına Dış Kaynaklı Enfeksiyon Neden Olmuştu"
Gintsburg, Moskova merkezli Valday Tartışma Kulübü'nün özel toplantısında, "İlk koronavirüs dalgasına dış kaynaklı enfeksiyon neden olmuştu, bu enfeksiyon büyük havalimanlarından yayılmıştı. Şu anda yaşanan, yerel enfeksiyon, yani aynı anda farklı bölgelerde milyonlarca farklı merkezler ortaya çıktı ve bu merkezler etrafında halkalı ve vektörel yayılma süreci yaşanıyor" diye konuştu.
Rus bilim insanı, "Yarını analiz edecek olursak şu tahminde bulunabiliriz. Bu koronavirüs, yapısı nedeniyle çeşitli hücre ve dokulara 'yapıştığı' için evcil hayvanlarda, çiftlik hayvanlarında ve insan dışı diğer canlılarda kök salabilir" ifadelerini kullandı.
"Zoonotik Enfeksiyonu İnsanoğlu Bugüne Kadar Yenemedi"
Gintsburg, koronavirüsün zoonotik enfeksiyona dönüşme olasılığının 'pek iç açıcı' bir haber olmadığını, çünkü insanoğlunun bugüne kadar bu türden hiçbir enfeksiyonu yenemediğini ifade etti.
Bilim insanı ayrıca koronavirüsün zoonotik enfeksiyona dönüşmesi durumunda, Kovid-19 ile mücadele için gereken zaman ve paranın, grip virüsüyle savaşmak için her yıl yapılan harcamalar ile aynı seviyeye geleceğini söyledi.
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