Koronavirüs insan hücresine nasıl giriyor? Saniye saniye görüntülendi!

Koronavirüsün insan hücresine girdiği an ilk kez bu kadar net görüldü. Çin ve ABD'li bilim insanları, koronavirüsün insan hücreleriyle etkileşim anını sanal gerçeklik teknolojisi süper bilgisayarlarla görüntüledi...