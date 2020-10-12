Koronavirüs insan hücresine nasıl giriyor? Saniye saniye görüntülendi!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şubat ayında, yeni koronavirüs Çin'de ortaya çıkarkan ve tüm şehirler kapatılırken, Sai Li adlı bir bilim insanı koronavirüsün portresini yapmak için yola çıktı. O zamanlar, birinin çekmeyi başardığı en iyi resimler, virüsün zorlukla farkedilebilir bir leke gibi göründüğü düşük çözünürlüklü görüntülerdi.
Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nde yapısal biyolog olan Dr. Li, Hangzhou kentindeki bir biyogüvenlik laboratuarında virüsü büyüten virologlarla güçlerini birleştirdi. Bu araştırmacılar, virüsleri zararsız hale getirmek için kimyasal maddelerle ıslattılar ve ardından onları Dr. Li'ye gönderdiler.
HAFTALARCA SÜREN ÇALIŞMALAR YAPILDI
Dr. Li ve meslektaşları daha sonra virüs yüklü sıvıyı tek bir damlaya kadar yoğunlaştırdı. Sadece her şeyi doğru yapmış olduklarını umabilirdi, böylece bu damlayı üretmek için haftalarca süren çalışma boşa gitmiş olmazdı. Dr. Li, damlayı bir saniyeden kısa sürede dikkatlice dondurdu. En ufak bir hata yaparsa, buz kristalleri virüsleri zıplatarak onları parçalayabilirdi.
En iyisini umut eden Dr. Li, küçük buz parçasını kriyo-elektron mikroskobuna yerleştirdi. Cihaz, numuneye elektron demetlerini ateşledi. İçerideki atomları zıplarken, Dr. Li'nin bilgisayarı mikroskobun gördüklerini yeniden inşa etti. Resim oluştuğunda şaşırdı. Dr. Li, "Virüslerle dolu bir ekran gördüm," dedi.
DR. Lİ: "VİRÜSÜ BU KADAR İYİ ÇÖZÜNÜRLÜKTE GÖREN İLK KİŞİYİM"
Bir kavanozun içindeki jelibon gibi buza doldurulmuş binlerce koronavirüsü görebiliyordu. Güzel bir şekilde bozulmamışlardı ve bir inçin milyonda birinden daha az ölçülen virüslerin ayrıntılarını incelemesine izin veriyorlardı. Dr. Li, "Virüsü bu kadar iyi bir çözünürlükte gören dünyadaki ilk kişi olduğumu düşündüm," dedi.
Araştırma ekibi, bu çalışmayla birlikte son derece detaylı fotoğraflar da paylaştı. İnsan hücrelerine zarar veren koronavirüs, bazı hücreleri yeni virüsler yapmak için "kreş" olarak kullanılıyor.
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