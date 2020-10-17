Bilim insanları, ABD'de koronavirüse karşı sürü bağışıklığını saçma buluyor

Koronavirüsün en çok görüldüğü ülkelerin başında gelen ABD'de de virüse karşı sürü bağışıklığı tartışmaları devam ediyor. Uzmanlar arasındaki büyük bir çoğunluk, Büyük Barrington Deklarasyonu'na karşı çıkıp, sürü bağışıklığı yönteminin hiçbir şeye yaramayacağını düşünüyor...