Bilim insanları, ABD'de koronavirüse karşı sürü bağışıklığını saçma buluyor

Koronavirüsün en çok görüldüğü ülkelerin başında gelen ABD'de de virüse karşı sürü bağışıklığı tartışmaları devam ediyor. Uzmanlar arasındaki büyük bir çoğunluk, Büyük Barrington Deklarasyonu'na karşı çıkıp, sürü bağışıklığı yönteminin hiçbir şeye yaramayacağını düşünüyor...

Bilim insanları koronavirüse karşı sürü bağışıklığını saçma buluyor

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs etkisini sürdürmeye devam ediyor. Virüsten etkilenen ülkelerinde başında da ABD geliyor. Johns Hopkins verilerine göre ABD'de şuanda 8 milyondan fazla vaka ve 218.000'den fazla ölüm var. Virüse karşı sürü bağışıklığı tartışmaları da devam ediyor.

BÜYÜK BARRINGTON DEKLARASYONU SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINI BENİMSİYOR

USA TODAY internet sitesinin haberine göre 4 Ekim'de Büyük Barrington Deklarasyonu adında yayınlanan bir muhtıra, ekonomilerin gelişmesine izin verirken savunmasızları korumanın bir yolu olarak dünyanın COVID-19 için sürü bağışıklığını benimsemesini istedi.

Bildiri, özgürlükçü eğilimli Amerikan Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün ev sahipliği yaptığı bir toplantıdan çıktı. Web sitesi, 9.000'den fazla imzaya sahip olduğunu söylüyor, ancak çoğu isim halka açık değil.

The New York Times'a göre, isimsiz olarak konuşan üst düzey bir yönetim yetkilisi Pazartesi günü, cumhurbaşkanının bu fikri uzun süredir desteklediğini söyledi. "Plan, cumhurbaşkanının aylardır uyguladığı politikayı destekliyor." ifadelerini kullandı.

EPİDEMİYOGLARA GÖRE BU DURUM ÇOK SAÇMA

Bu fikir, epidemiyologların çoğunu dehşete düşürüyor ve inanmıyor. Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde epidemiyolog ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Yvonne Maldonado, "Bu çok saçma," dedi. "Söyledikleri her şey (bildiride) ya yanlış bilgilendirme ya da düpedüz yalan."

Bilim insanları Beyaz Saray tarafından savunulan, ciddi hastalık riski düşük olan sağlıklı insanların enfekte olmasına izin vererek hastalığa neden olan virüse karşı "sürü bağışıklığı" sağlama fikrini şiddetle kınadılar.

BULAŞMAYI ÖNLEMEK ADINA KORUMA GEREKLİ

Yeterli sayıda insan, doğal enfeksiyon veya aşı yoluyla bir patojene karşı koruma sağladığında, bir topluluğun sürü bağışıklığına sahip olduğu kabul edilir. Kızamık gibi son derece bulaşıcı virüsler için, bulaşmayı önlemek adına nüfusun yaklaşık% 90'ı korunmalıdır.

COVID-19'un yayılmasını önlemek için kaç kişinin korunması gerektiğini kimse tam olarak bilmiyor, ancak tahminler nüfusun % 50-70'i arasında değişiyor.

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