Bilim insanları açıkladı: Kan grubu 0 olanların koronavirüs riski az

Kanada ve Danimarka'da koronavirüse yönelik gerçekleştirilen iki araştırmada, kan grubu 0 olan insanların koronavirüsü ağır geçirme ya da koronavirüse yakalanma riskinin daha az olduğu ortaya çıktı.
BBCTürkçe'nin haberine göre gerçekleştirilen araştırmalarda, hastalığın seyrinde kan grubunun da rol oynayabileceğine yönelik yeni bulgular keşfedildi. Ancak gerçekten böyle bir ilişki varsa bunun nedeninin ne olduğu ya da hastalar için ne tür sonuçları olabileceği ile ilgili ek araştırmaların gerektiği ifade edildi.
Blood Advances adlı bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların sonuçları şu şekilde:
Danimarka'daki Koronavirüs Araştırmasının Sonucu
Danimarka'da gerçekleştirilen araştırmada, 473 bin 654 kişiye 27 Şubat ile 30 Temmuz tarihleri arasında koronavirüs testi yapıldı ve pozitif çıkan sonuçlar, test yaptırmayan 2,2 milyon kişinin (Danimarka nüfusunun yüzde 38'i) kan gruplarıyla karşılaştırıldı.
Test sonucu pozitif çıkan 7 bin 422 kişiden yüzde 38,4'ünün kan grubu 0'dı. Referans grubunda yer alan 2,2 milyon kişiden ise yüzde 41,7'sinin kan grubu 0'dı.
Koronavirüs test sonucu pozitif çıkanların yüzde 44'ünün kan grubu A, (Referans grubunda yüzde 42,4) yüzde 12'sinin kan grubu B (Referans grubunda yüzde 11) ve yüzde 5'inin kan grubu da AB (Referans grubunda yüzde 4) idi.
Yani 2,2 milyon kişilik referans grubuyla kıyaslandığında, kan grubu 0 olanların pozitif çıkma oranı, diğer kan gruplarına göre daha düşüktü.
Kanada'daki Koronavirüs Araştırmasının Sonucu
Kanada'da koronavirüse yönelik gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre ise, kan grubu 0 olanların hastalığı ağır geçirme ihtimalinin daha düşük olabileceği görüldü.
21 Şubat ile 28 Nisan tarihleri arasında, yoğun bakımda tedavi gören 95 koronavirüs hastasının verileri incelendi. Bu hastaların yüzde 57'sinin kan grubu 0 ya da B idi. Yüzde 38'inin kan grubu ise A ya da AB idi.
O/B kan grubuna sahip hastalarda solunum cihazına bağlanma oranı yüzde 61 iken, A/AB kan grubuna sahip hastaların toplam yüzde 84'ünün mekanik solunum cihazına bağlanması gerekti.
Aynı şekilde kan grubu 0 ya da B olan hastaların yoğun bakımda kalma ortalaması 9 günken, A ya da AB olan hastaların yoğun bakımda kalma ortalaması 13,5 gün oldu.
"A Grubu Paniklemesin, 0 Grubu Rahatlamasın"
Vancouver Hastanesi'nde yoğun bakımda çalışan Prof. Mypinder Sekhon, sonuçlarla ilgili olarak şu şekilde konuştu "Bir doktor olarak hastalara bakıp onları gruplandırırken bu, aklımın bir köşesindedir. Ama kan gruplarının kesin bir "marker" (belirteç) olabilmesi için her defasında aynı şeyi gösteren, tekrar eden bulgulara ihtiyacımız var. (Kan grubunun) hastalığın ağırlık derecesinde yaş ve diğer hastalıklar gibi risk faktörlerinin önünde olduğunu sanmıyorum. Kan grubu A olanların paniğe kapılmasına gerek yok. Bu, 0 grubunda olanların da barlara publara gitmekte özgür oldukları anlamına gelmiyor."
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