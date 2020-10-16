Bilim insanları açıkladı: Kan grubu 0 olanların koronavirüs riski az

Bilim insanlarının gerçekleştirdiği iki farklı araştırmanın sonuçlarına göre, kan grubu sıfır olanların koronavirüse yakalanma ya da hastalığı ağır geçirme riski daha az.