Bilim İnsanlarının Yeni Mucizesi: Tam 465 Gün Boyunca Patlamayan Baloncuk!

Bilim insanları, şimdi de gözlerini patlamayan baloncuk oluşturmaya dikti. Çalışmalar sonrasında ortaya çıkan 465 gün patlamayan baloncuk, bu alanda bir rekoru temsil ediyor!

27 Ocak 2022 11:02

Levent Öztürk