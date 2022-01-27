Bilim İnsanlarının Yeni Mucizesi: Tam 465 Gün Boyunca Patlamayan Baloncuk!

Bir sıvı baloncuğunun, üflediğinizden çok kısa bir sürede patlaması beklenir. Bunlar, pek çok ilginç fizik etkisinin küçük bir ışıltılı kabukta bir araya geldiği kırılgan varlıklardır. Ancak, bir fizikçi ekibi 465 gün boyunca sağlam kalmayı başaran bir baloncuk oluşturdu.
Physical Review Fluids dergisinde yayınlanan bulgular, en iyi ihtimalle bir dakika kadar hayatta kalan sabun baloncuklarına odaklanmıyor. Görmeye alıştığımız sıradan baloncuklar buharlaşma veya yerçekimi drenajı yoluyla sıvı kaybeder. Hatta bu kararsızlık durumu uzayda da test edildi. Ayrıca baloncuğun içindeki gaz da sabun ve sudan oluşan ince zardan geçerek tekrar çevreye yayılır. Tüm bu etkiler bir araya gelerek de patlamaya yol açar.
Bilim insanları, baloncukları daha kararlı hale getirmenin yollarını araştırıyorlar. Bir yöntem, su ve küçük plastik boncukları karıştırıp onlara hava üfleyerek baloncuk oluşturmak ve gaz bilyesi denilen bir varlık yaratmak. Ekip, baloncukların gerçekte ne kadar dayanabileceklerini merak etti ve bulduklarına göre sınır oldukça yüksek.
Ekip, su ve naylon parçacıklarının bir karışımıyla baloncuklar yarattı ve kozmetikte yaygın olarak bulunan bir madde olan gliserol (gliserin olarak da bilinir) de ekleyerek başka baloncuklar da oluşturdular. Su ve naylon kabarcıklar birkaç dakika sağlam kalırken, bazıları yaklaşık bir saat içinde patladı.
Karışımına gliserol eklenen baloncuklar çok daha uzun ömürlü oldu. Ekip, baloncukların 100 günden daha uzun bir süre "hayatta" kaldığını ve en sağlamının 465 gün hayatta kaldığını buldu. Buradaki önemli etken normalde balonun patlamasına neden olacak fiziksel süreçleri etkisiz hale getiren gliserol ve nano boncuk karışımı.
Araştırmacıların makalede şunları söylüyor: "Bir su baloncuğu kabuğunu mikropartiküllerle kaplamanın yerçekimi kaynaklı drenajı engellediğini ve ayrıca gliserol eklenmesinin, suyun buharlaşmasının ortam havasında bulunan su moleküllerini emen gliserolün higroskopikliği ile dengelendiği stabil bir duruma yol açtığını gösteriyoruz. Bu, yarıçaplarında önemli bir evrim olmaksızın, bir yıldan fazla bir süre boyunca standart bir atmosferde bütünlüklerini koruyabilen baloncuklarla sonuçlanıyor."
Ayrıca ekip farklı şekiller yapmayı da başardı. Uzun ömürlü baloncuklar, eğlenceden çok, daha kararlı köpüklerin oluşturulmasındaki uygulamalar ve ayrıca zehirli gazları yakalama yolları ile ilgili bir araştırma. Bu cisimlerin özellikleri hakkında hala belirsiz olan çok şey var, bu nedenle uygulamaların ötesindeki araştırmaların oldukça ilginç olacağını söyleyebiliriz.
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