Bill Gates, Artık En Zengin Değil!

Bill Gates, uzun yıllardır oturduğu "Dünyanın en zengin insanı" koltuğunda en sonunda başka bir isme devretmek zorunda kaldı!

Bill Gates, Artık En Zengin Değil!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Yeni 34 Duvar Kağıdı!
LG'ye Telefon Arenasında Soğuk Duş!
Bill Gates, Artık En Zengin Değil!
Creators Update Tamamen Erişilebilir Hale Geldi
Vestel Venus Z10 Satışa Çıktı! İşte Özellikleri!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir