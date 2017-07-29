Bill Gates, Artık En Zengin Değil!
Bill Gates, uzun yıllardır oturduğu "Dünyanın en zengin insanı" koltuğunda en sonunda başka bir isme devretmek zorunda kaldı!
Microsoft'un ortak kurucusu ve eski CEO'su olan Bill Gates, uzun yıllardır Dünya'nın en zengin insanı konumunu elinde tutuyordu ancak görünene göre bu liderlikteki zamanı doldu. Bloomberg ve Forbes'in belirttiğine göre bu haftanın başlarında Gates'in toplam serveti 90 milyar dolar civarındaydı ve Amazon CEO'su Jeff Bezos için bu rakam 89 milyar dolardı.
Perşembe günü teknoloji devinin son çeyrek gelir raporu öncesinde Amazon'un hisse değerlerindeki ciddi bir yükseliş, Amazon CEO'su ve kurucusu Bezos'un 90 milyar doların üzerine geçerek Dünya'nın en zengin kişisi olmasını sağladı.
Gece içerisinde Amazon'un hisse fiyatları 15 dolar artarken Microsoft'unki az miktarda da olsa düştü. Tabii ki iki firmanın göreceli değerleri gün içerisinde değişebilir ancak Microsoft'un değeri tekrar yükselse ve Bill Gates'i lider konumuna geri döndürse bile, Bezos'un tekrar öne geçmesi için çok fazla zaman gerekmeyecek gibi gözüküyor.
Forbes'in belirttiğine göre Bezos, son 30 yıl içerisinde "Dünya'nın en zengin insanı" ünvanına sahip olan altıncı kişi. Amazon, geçtiğimiz yıllarda pek çok farklı alana el atmaya başlamıştı. Firma, 2013 yılında Washington Post'u ve geçtiğimiz ay da 13.7 milyar dolarlık bir anlaşma ile Whole Foods'u satın almıştı. Bulut platformunun devasa başarısı da firmanın büyümesini güçlendirmekteydi ve Fire tabletler ile Echo hoparlörler gibi popüler donanımlar da az destekte bulunmadılar.
Ancak Amazon'un dokunduğu her şey de büyük bir gelir kaynağına dönüşmüyor. Örneğin üç yıl önce bu hafta yayınlanmış olan özel Fire telefonu, firma için öne çıkan bir başarısızlıktı. Ancak bu bile Bezos'un duruşunu değiştirmesine sebep olamadı. Yönetici 2016 Mayıs ayında yaptığı bir konuşmada "eğer onun büyük bir başarısızlık olduğunu düşünüyorsanız, şu anda çok daha büyük başarısızlıklar üzerinde çalışıyoruz. Ve şaka yapmıyorum. Ve bunların bir miktarı Fire Phone'u küçük bir nokta gibi gösterecek" cümlelerini kurmuştu...
Levent Öztürk
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