Bill Gates, Tüm İnsanları Sivrisineklere Karşı Uyardı

Microsoft'un ortak kurucusu Bill Gates, GatesNotes blogu üzerinden bu haftayı "Sivrisinek Haftası" ilan ederek bu canlıların neden olabileceği tehlikeleri unutmamakta fayda olduğunu hatırlattı. Gates, sivrisineklerle ilgili bazı videolar ve makaleler paylaşırken, bu küçük canlıların, ısırıkları ile her dakikada bir çocuğun ölümüne sebep olan sıtma hastalığını yaymaya devam ettiğini belirtti.
GatesNotes blogunda Gates, "sivrisinekler sosyal mesafeye uymuyorlar. Maske de takmıyorlar. COVID-19 Dünya genelinde yayılmaya devam ederken, Dünya'nın en ölümcül canlısının bu salgın sırasında tatile çıkmadığını hatırlamak da önemli" yazdı.
Gates'in söylediği üzere sıtma ölümlerinin büyük bir çoğunluğu, Dünya'nın en fakir ülkelerinde gerçekleşiyor. Daha önce de köpek balıklarından daha çok sivrisineklerden korktuğunu söylemiş olan milyarder, COVID-19 salgınının sıtma önleme ve tedavi çabalarını sekteye uğratmasından çekindiğini belirtiyor. Başka bir deyişle, sıtma kaynaklı ölümlerin on yıllardır görülmeyen seviyelere yükselebileceğini düşünüyor.
Sıtma uzun bir süredir Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın birinci önceliği olarak öne çıkıyor. Vakıf, bu ölümcül hastalığın ortadan kaldırılması için çok yıllı bir stratejiyi uygulamak istiyor.
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