İnanılmaz Bir Proje Daha: Gerçek Bir Farenin İçinde Bitcoin Saklayacaklar!

Bir grup kripto hayranı, bir fareye Bitcoin yerleştirmeyi hedefledikleri şüpheli bir planı duyurdu. BitMouseDAO adlı topluluk, projenin "soğuk cüzdan teknolojisini" (kripto para birimini çevrimdışı depolama) kullanacağını ve ardından çevrimdışı bir özel anahtar oluşturacağını söylüyor.
Bu anahtarı alacaklarını ve onu "döllenme için farelere giden kuaterner kodlama tarafından düzenlenene karşılık gelen ATGC dizisine" ayırmak için bir biyoloji firması ile çalışacaklarını söylüyorlar.
Fare doğduğunda, bu özel anahtarın DNA'sının içinde, faydalı olmayan bir protein üzerinde saklı olacağı varsayılıyor ve bu sayede fare zarar görmeyecek.
BitMouseDao yaptığı açıklamada, "İdeal olarak BitMouse'un çocukları da bu özel anahtarı taşıyacak" dedi.
Açıklamada Damien Hirst'ün korunmuş ölü hayvanlarla yaptığı çalışmalardan esinlenerek fiziksel örneklerle, "Doğal sebeplerden öldükten sonra açık artırmada satılmaları için örneklere dönüştürebiliriz" yazıyor.
Araştırmacılar, "Hayvan hücrelerinin bu koruma tekniği altında aktif kalacağını" iddia ediyor, ancak fare öleceği için "aktif" ile tam olarak neden bahsedildiği net değil.
Açıklama şu şekilde devam ediyor: "Bu noktada, tek bir Bitcoin birden fazla örneğe bölünür, ancak birinin genetik bilgiyi çıkarmak için örneği kırması ile BitMouse çıkartılır, diğer örnekler değerlerini kaybeder. Öte yandan örneğin kırılması, bitcoinler değerini kaybetmeden önce gerçekleşmeyebilir bile."
Tabii ki, bu bahsedilen bir kripto projesi olduğu için, farenin bir görüntüsüne ve farenin yavrularından herhangi biri için ortaya çıkartılan, değiştirilemez bir token ile beraber NFT'ler de konuya dahil oluyor.
Gruptan bir araştırmacı, fikrin nasıl doğduğunu da şu sözlerle anlatıyor: "Birkaç hafta önce bir gece, tam uyumak üzereyken aklımdan bir fikir geçti. Bir sanatçı olarak, bu uçucu fikri ertesi sabah kağıda döktüm. Sonrasındaki birkaç hafta boyunca, deneyi gerçekleştirmenin mümkün olup olmadığını görmek için araştırmaya başladım. Bunun gelecekte bizi nasıl etkileyeceğini hayal ederken çok heyecanlıydım."
Ne yazık ki proje için grubun çok az fonu var ve projenin gerçek bir amacı olmadığı için, sadece fikir olarak kalma ihtimali de bulunuyor.
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