Dünyanın ilk SMS Mesajı, NFT Olarak Küçük Bir Servet Karşılığında Satıldı!

Vodafone, ağı üzerinden atılmış ilk kısa mesajın (SMS) NFT'sini açık arttırma ile satacağını duyurmuştu. Ve şimdi bu satış gerçekleşti; ilk SMS ufak bir servet karşılığında yeni sahibini buldu.