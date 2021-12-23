Dünyanın ilk SMS Mesajı, NFT Olarak Küçük Bir Servet Karşılığında Satıldı!

Vodafone, geçtiğimiz hafta dünyanın Vodafone ağı üzerinden atılmış ilk kısa mesajı, değiştirilemez bir token (NFT) olarak açık artırmaya çıkaracağını açıklamıştı.
Detaylar: Vodafone, Dünyanın İlk Kısa Mesajını NFT Olarak Satmaya Hazırlanıyor!
30 Yıl Önceye Ait "Mutlu Noeller" Mesajı
Aralık 1992'de gönderilen "Mutlu Noeller" mesajı, NFT olarak açık arttırmaya sunuldu. Mesaj, yaklaşık 30 yıl önce Vodafone mühendisi Neil Papworth'den Noel partisindeyken Vodafone yetkilisi Richard Jarvis'e gönderilmişti.
SMS, 2 kilogramlık, masa telefonuna benzeyen ancak kablosuz ve kulplu Orbitel telefona ulaşmıştı. Aguttes Müzayede Evi yetkilisi Maximilien Aguttes, "Yıl sonu etkinliklerinin ortasındaydılar, bu yüzden ona 'Mutlu Noeller' mesajını gönderdi" dedi.
121 Bin Dolara Satıldı
Fransa'daki Aguttes müzayede evinde açık artırmaya çıkarılan tarihin ilk SMS'i, Kanadalı olduğu ve teknoloji sektöründe çalıştığı belirtilen ancak kimliği açıklanmayan bir kişiye 121 bin dolara satıldı.
Satıştan elde edilen gelir, Vodafone tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine bağışlanacak.
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