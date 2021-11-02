Yıllar Boyunca Geliştirilen Meme Kanseri Aşısı, 1. Faz Testlerine Başlıyor!

Türünün ilk örneği olan bir meme kanseri aşısı, faz I denemelerine başlıyor. Deneme, insanlarda en agresif ve ölümcül meme kanseri türü olan üçlü negatif meme kanserine karşı bir aşıyı test eden ilk deneme olacak.
Çalışmanın baş araştırmacısı G. Thomas Budd yaptığı açıklamada "Uzun vadede bunun, en az etkili tedavilere sahip olduğumuz meme kanseri türü olan üçlü negatif meme kanseri gelişimini önlemek için sağlıklı kadınlara uygulanabilecek gerçek bir koruyucu aşı olabileceğini umuyoruz" diyor.
Cleveland Clinic, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin aşı için araştırma amaçlı yeni bir ilaç başvurusunu onaylamasının ardından Salı günü denemeyi duyurdu. Yirmi yıllık laboratuvar çalışmasına ve hayvan araştırmasına dayalı olarak, dünyada ilk insan denemesi Cleveland Clinic'in Lerner Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirilecek ve başlangıçta yüksek nüksetme riski altında olan 18 ve 24 arasında erken evre üçlü negatif meme kanseri mağdurunu içerecek. Araştırmacılar, bu ilk adımın başarısının ardından aşının, BRCA1 gen mutasyonları olanlar gibi hastalık açısından yüksek risk altındaki sağlıklı kişilerde denenebileceğini umuyorlar.
Ancak deneme, öncelikle aşının maksimum tolere edilen dozunu belirlemeyi ve vücudun buna karşı bağışıklık tepkisini tanımlamayı ve optimize etmeyi amaçlıyor.
Bu amaç ile katılımcılara iki hafta arayla üç aşı uygulanacak. Deneme, sadece birkaç hastada düşük dozla başlayacak, kademeli olarak daha yüksek dozlara çıkarılacak ve sonunda daha fazla katılımcıyı içerecek. Araştırmaya dahil olanlar, olası yan etkileri ölçmek için son aşı yapıldıktan sonra 84 gün boyunca izlenecek.
Budd, Cleveland Clinic'e "Aşıdan ne kadar verebileceğimizi anladıktan sonra bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerine bakacağız" dedi ve ekledi: "Bu, aşının yapmak istediğimiz şeyi yapıp yapmadığını bilmemize yardımcı olacak ve ardından her doz seviyesini genişleteceğiz."
Üçlü negatif meme kanseri, tüm meme kanserlerinin yüzde 12-15'ini oluşturuyor, ancak en ölümcül alt tipi ve hastaların yaklaşık dörtte biri beş yıl içinde hayatlarını kaybediyor. Ayrıca hormon tedavisi ile tedavi edilmesi oldukça zor ve diğer hedefe yönelik ilaçlar etkisiz kalıyor. Önlemenin tek yolu ise mastektomi.
Aşının hedef alacağı, bağışıklık sistemini onu üreten hücrelere saldırması için harekete geçireceği protein olan ve tipik olarak sadece bir kişi emzirirken görülen edilen süt proteini laktalbümin (süt albümini), üçlü negatif meme kanserlerinin yüzde 70 ila 80'inde normalde fazla görülür. Ayrıca aşı, bağışıklık sistemini laktalbümine karşı uyaran ve vücudun bağışıklık tepkisini artıran bir ilacı da içerecek.
Eylül 2022'de bitmesi beklenen test, aşının bunu yapmada etkili olduğunu kanıtlarsa, araştırmacılar meme ve diğer kanser türleri riski altındaki kişilerin sonuçlarını iyileştirebileceğini umuyorlar.
Aşının baş mucidi Dr. Vincent Tuohy, "Bu aşı stratejisinin diğer tümör tiplerine uygulanma potansiyeli var" diyor ve devam ediyor: "Translasyonel araştırma programımız, meme, yumurtalık ve endometriyal kanserler gibi yaşla karşı karşıya kaldığımız hastalıkları önleyen aşılar geliştirmeye odaklanıyor. Başarılı olursa, bu aşılar, yetişkin başlangıçlı kanserleri kontrol etme şeklimizi değiştirme ve çocukluk aşılama programının sahip olduğu etkiye benzer bir şekilde yaşam beklentisini artırma potansiyeline sahip."
Dr Budd, Cleveland Clinic'e bu noktaya gelmenin yıllar sürebileceğini kabul etse de iyimserliğini koruyor: "Bir yerden başlamalıyız - ve ilk adımımızı atmak için gerçekten heyecanlıyız."
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