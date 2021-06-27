Bir Bilmece Daha Çözüldü: Kamerası Olmayana Windows 11 de Yok!

Windows 11'in sistem gereksinimleri açıklandığında, herkesin kafasını karıştıran bir konu da ortaya çıktı: Microsoft'un açıklamasının derinliklerinde, web kamerası gereksinimi bulunuyordu. Bu da, pek çok kişi tarafından web kamerası olmayan laptop'ların Windows 11'i alamayacağı şeklinde yorumlandı.
Ve şimdi Microsoft, bu konuyu açıklığa kavuşturdu. Windows 11 ile çalışacak tüm cihazların (masaüstü bilgisayarlar hariç), öne bakan bir web kamerasına sahip olması gerekiyor. Ama bu koşul 1 Ocak 2023'ten itibaren başlayacak. Bu yüzden üreticiler, dizüstü bilgisayar veya tabletlerine mutlaka bir web kamerası eklemek zorunda kalacak.
Ama hepsi bu kadar da değil. Microsoft, web kamerasının HD veya daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olması gerektiğini söylüyor. Buradaki HD, 1280 x 720 çözünürlüğe ve 1:1 en boy oranına sahip 720p'yi ifade ediyor. Ayrıca, otomatik beyaz dengesi ve otomatik pozlama desteği de gerekiyor.
Kısacası Windows 11'in açıklanan minimum sistem gereksinimlerine bir web kamerasını da ekleyebiliriz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın