Koronavirüs aşısını bulup dünyaya umut veren Özlem Türeci ve Uğur Şahin kim?

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, 9 Kasım'da yaptığı açıklama ile Covid-19 yani yeni tip koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının yüzde 90 etkili olduğunu duyurdular.
BNT162b1 isimli potansiyel koronavirüs aşısının yüzde 90 oranında başarılı olduğu bilgisi dünyada merak uyandırdı. Açıklamaya göre potansiyel aşı 6 ülkede olmak üzere 43.538 kişi üzerinde test edilmiş ve şimdiye dek ciddi bir endişe doğuracak durum yaşanmamıştı.
Belirtilene göre, bu ay sonunda acil durum onayı almak için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne başvurulacak. Bulgular, aşıların ticari ruhsatlandırma öncesi son aşama olan 3. faz denemelerindeki ilk bağımsız analizlerin sonucunu içeriyor. Buna göre 3. faz çalışmalarının ilk ara analizinde aşının "Covid-19'u etkili biçimde önleyebileceğine dair kanıt elde edildiği" belirtiliyor.
Prof. Dr. Uğur Şahin, "Bu inovasyon, bilim ve küresel iş birliği çabaları için bir zaferdir" diyor. Uğur Şahin süreci şu sözlerle anlatıyor: "10 ay önce söz konusu aşıyı bulma yolculuğuna çıktığımızda başarmayı arzuladığımız şey buydu. Özellikle bugün, hepimiz salgında ikinci bir dalganın ortasındayken ve birçoğumuz kısıtlamalara maruz kalırken, bu salgını sona erdirme ve hepimiz için normallik duygusunu yeniden kazanma yolunda bu dönüm noktasının ne kadar önemli olduğunu daha fazla anlıyoruz."
BioNTech Şirketi Kuruluşu ve Çalışmaları
BioNTech CEO'su Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci, biyoteknoloji şirketini 2008 yılında Almanya'da kurdu. ABD ilaç devi Pfizer ile geliştirmekte oldukları Covid-19 aşısının dünyada ilk üçüncü faz testlerinde olumlu sonuç gösteren aşı olmasının sonrasında, BioNTech'in hisseleri %23.4 oranında artış gösterdi. Böylece hisselerin toplam değeri şu anda 21.9 milyar dolara ulaştı. Bu da ABD borsasında bir senedir bulunan bir şirket için inanılmaz başarı. Böylece Uğur Şahin ve Türeci, Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasına girdi.
Şirket ilk kurulduğunda kansere karşı yeni immünoterapi türleri geliştirerek hastaların T hücrelerini kansere özgü antijenleri hedefleyecek şekilde değiştirmeyi başarmıştı. Şirketin 1300 kişilik ekibi vardı. Bir kanser kliğinde tanışan çift, ilk şirketleri Ganymed Pharmaceuticals AG'yi 2016 yılında 1.4 milyar dolara satmıştı.
Sene başında Koronavirüs ilk kez ortaya çıktığında BioNTech öngörülü davranmıştı. Şirketin CEO'su Uğur Şahin, Manager Magazin dergisine verdiği röportajda, ocak ayında Wuhan'daki Covid-19 salgınını okuduğunda eşine "Nisan ayında buradaki okulları kapatmaları gerekecek" dediğini söylüyor. Mart ayında Almanya'da koronavirüs için karantina uygulandığında BioNTech, Lightspeed adlı bir proje başlatmıştı. 500 kişilik bilim insanını içeren araştırma programı ile çoktan koronavirüs çalışmalarına start vermişlerdi. Şirketin 20 aşı adayı vardı.
Uğur Şahin, ekim ayı sonlarında bir demeçte BioNTech'in kendi başına bir aşı geliştirebileceğini, ancak bunun dağıtımının oldukça zor olacağını söylemişti.
Pfizer ile BioNTech İş Birliği
Pfizer aslında 2018'den beri BioNTech ile grip aşıları konusunda çalışmalar yürütüyor. Pfizer, koronavirüs aşısının geliştirilmesi için BioNTech'e 185 milyon dolar peşin ödeme yaptı. Aşının geliştirilmesi tamamlandığında ise Pfizer, 563 milyon dolar daha BioNTech'e ödeme yapacak. Geliştirilen aşı, bağışıklık sistemini eğitmek için virüsün genetik kodunun bir kısmının enjekte edilmesini içeren tamamen yeni bir teknolojiye öncülük ediyor.
Aileleri Almanya'ya Göç Etmiş Bir Çift: Uğur Şahin ve Özlem Türeci
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye ilişkin BBC Türkçe'de yer alan haberde, "ABD merkezli Pfizer ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıklayan Almanya merkezli BioNTech şirketi, aileleri Türkiye'den Almanya'ya göçmüş Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından 2008'de kuruldu. Evli olan Türeci ve Şahin çiftinin bu başarısı, son yıllarda göç konusunun tartışıldığı Almanya'da, göçmenlerin ülkeye ne kadar faydalı olabileceğine dair bir örnek olarak gösteriliyor" diyor.
Avrupa Reform Merkezi baş ekonomisti Christian Odandahl, haberin ardından yaptığı Twitter paylaşımında "Almanya uzun süre göç konusunda ne kadar açık olması gerektiği konusuyla uğraştı ve savaş sonrasındaki 'misafir işçiler' programı hep sorgulandı. Uğur Şahin'in babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışmaya gelen bu misafir işçilerden biriydi, şimdi oğlu dünyayı saran salgına son veren kişi olabilir" diyor.
Aşıyı Geliştirmekte Kullandıkları mRNA Teknolojisine 25 Yıldır Çalışıyorlar
Euronews'te yer alan habere göre, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, koronavirüs aşısının geliştirilmesinde kullandıkları mRNA teknolojisi üzerinde yaklaşık 25 yıldır çalışıyorlar. Haberde, "Doktor Şahin ve Türeci, BioNTech yönetim kurulu toplantısında Covid-19 ile ilgili acil çalışmaya başlanılması gerektiği konusunda baskı yapmasaydı belki de Pfizer-BionTech ortaklığındaki çalışmalar bu kadar hızlı sonuç vermeyecekti. BioNTech SE'de çalışan diğer doktorlar kayak yapmak için tatile çıkmaya hazırlanırken Türk doktorlar Şahin ve Türeci, yönetim kurulunu ivedi bir şekilde toplayıp firmanın kanser araştırmalarına ara vermesi ve tüm çalışmalarını koronavirüse odaklanmasını sağladı" ifadeleri yer alıyor.
Türk Doktor Çift İçin 'Rüya Takımı" Dendi
Independent Türkçe'de ise 2008'deki kuruluşundan beri BioNTech'i fonlarıyla destekleyen girişim sermayesi şirketi MIG AG'nin yönetim kurulu üyesi Matthias Kromayer'ın Uğur Şahin hakkında "Başarılarına rağmen, inanılmaz derecede mütevazı ve cana yakın biri olmaktan asla vazgeçmedi" diyor. Kromayer, Şahin'in iş toplantılarına kot pantolon giyerek katıldığını, bisiklet kaskının vazgeçilmezi olduğunu ve sırt çantasından vazgeçmediğini anlatıyor ve doktor çifti "Rüya Takımı" diye nitelendiriyor.
Haberde, "İnatla çocukluk hayalinin peşinden giderek tıp okuyup doktor olan Şahin, üniversite hastanelerinde çalışırken Almanya'ya göç etmiş Türkiyeli bir doktorun kızı olan Türeci ile tanıştı ve tıp araştırmaları ile onkoloji ortak tutkuları haline geldi. Kansere karşı mücadelede potansiyel müttefik olarak bağışıklık sistemine odaklandılar ve her tümörün benzersiz genetik yapısını ele almaya çalıştılar. Dr. Türeci, düğün günlerinde bile laboratuvarda çalıştıklarını hatırlıyor" ifadeleri yer alıyor.
PROF. DR. UĞUR ŞAHİN KİMDİR?
Peki, Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir? BioNTech'in CEO'su olan Prof. Uğur Şahin İskenderun'da doğdu. Uğur Şahin'in yaşı şu anda 55.
4 yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etti. Babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışan ve hayali doktor olmak olan Şahin, tıp eğitimi 1990 yılında Köln'de tamamladı. 1993 yılında doktorasını tamamlayan, İmmünolog ve onkolog olan Şahin 2000 yılından bu yana Mainz Ünivertesi'nde de çalışıyor.
Şahin, GANYMED Pharmaceuticals AG'yi kurdu ve Baş Tıp Sorumlusu ve Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı. Telegraph gazetesine göre çift, ilk şirketleri GANYMED'i 1,4 milyar euroya satmıştı.
PROF. DR. ÖZLEM TÜRECİ KİMDİR?
1967 yılında İstanbul'da doğan Özlem Türeci'nin babası doktordu. Almanya'ya taşınınca eğitimini burada tamamladı. Babasının izinden giden Türeci, sık sık kliniğe gidiyordu. 1992 yılında Saarland Üniversitesi'nde tıp eğitimi alan Özlem Türeci, doktora eğitiminin ardından 1993'te Mainz kentindeki Johannes Gutenberg Üniversitesinde biyoteknoloji alanında araştırmalar gerçekleştirdi.
Türeci eşiyle Hamburg'da çalışırken tanıştı. Türeci "Düğün günümüzde bile laboratuvarda çalıştık" diyor. Eşi Uğur Şahin'le birlikte 2001 yılında GANYMED Pharmaceuticals AG'yi kurdu. Kasım 2008'den beri burada başhekim olarak görev yapan Özlem Türeci, aynı zamanda eşiyle birlikte BionTech firmasını da kurdu.
Türeci, on yıl boyunca Klinik ve Bilimsel Danışma Kurulu'nda görev yaptıktan sonra 2018'de BioNTech Tıp Şefi oldu.
Şimdilerde BionTech firmasında Bilimsel ve Klinik Danışma Kurulu Başkanlığı ve Baş Tıbbi Memur olarak görev yapan Özlem Türeci, Mainz şehrindeki Bireyselleştirilmiş Bağışıklık Denetimi (Ci3) eV'nin Alman Kümelenme Girişimi olan Ci3'ün başkan yardımcısı ve eş başkanıdır.
Özlem Türeci ayrıca, Kanser İmmünoterapi Derneği'nin (CIMT) yönetim kurulu üyesidir ve 530 patent sahibi ve 80'den fazla makalenin yazarıdır.
Kansere Karşı Bağışıklık Sistemini Güçlendirme Çalışmaları
Özlem Türeci (53) ile Uğur Şahin'in (55) hayatlarını kansere karşı bağışıklık sistemini güçlendirme çalışmalarına adadılar.
Koronavirüs Aşısı Çalışmaları
Koronavirüs pandemisi devam ederken bu virüse yönelik aşı çalışmaları da dünyanın çeşitli yerlerinde devam ediyor. Özlem Türeci ve Uğur Şahin çiftinin şirketi olan BionTech de bu çalışmaları gerçekleştirenlerden biriydi. Batı dünyasının en çok güvendiği Covid-19 aşısı araştırmalarından birini yürüten Pfizer ile BioNTech'ten yüzde 90'ın üzerinde etkililiğe ulaşma açıklaması geldi.
Euronews'e göre çift, koronavirüs salgını küresel bir pandemiye dönüşmeden önce bunun gerçekleşeceğini öngörerek 25 yıldır geliştirdikleri yöntemle derhal aşı çalışmalarına başlamaları gerektiğine karar vermiş. Yönetim kurulunu acil toplantıya çağıran ikili, Çin'de yaşananların tüm dünyayı etkilemeyeceklerini düşünen yöneticileri ikna etmek için çaba sarf etmiş.
Almanya'nın En Gezgin 100 Kişisi Arasındalar
Reuters'ın Welt am Sonntag gazetesinden aktardığına göre, Köln'deki Ford fabrikasında çalışan Türkiye göçmeni mütevazi bir ailenin oğlu olan Uğur Şahin'in bugün BioNTech CEO'su olarak yönetim kurulu üyesi eşi Özlem Türeci'yle birlikte Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasında yer aldığını kaydetti.
BioNTech Şirketinin Piyasa Değeri Arttı
Nasdaq listesinde yer alan BioNTech'in piyasa değeri, geçtiğimiz yıl 4.6 milyar dolar iken, koronavirüse karşı toplu aşılama çalışmalarında önemli bir rol oynaması nedeniyle cuma günkü kapanışta 21 milyar dolara yükseldi.
Özlem Türeci'nin Ödülleri
- Czerny Onkoloji Ödülü (DGho), 1997
- Calogero Pagliarello Araştırma Ödülü
- (Saarland Üniversitesi) ve 2005
- Georges Köhler Ödülü (DGfI).
- 1995 yılında Dr. Özlem türeci den Vincenz
- Czerny Onkoloji Ödülü (DGho), 1997
- Calogero Pagliarello Araştırma Ödülü
- (Saarland Üniversitesi) ve 2005
- Georges Köhler Ödülü (DGfI)
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