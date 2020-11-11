Koronavirüs aşısını bulup dünyaya umut veren Özlem Türeci ve Uğur Şahin kim?

Koronavirüs aşısını bularak dünyaya umut ışığı yakan Dr. Özlem Türeci ve eşi Prof. Dr. Uğur Şahin'i şu sıralar tüm dünya merak ediyor. Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in koronavirüs aşısını bulmaları ve yüzde 90 başarı elde ettiklerini açıklamaları ile tüm gözler iki bilim insanına çevrildi. Peki Dr. Özlem Türeci ve eşi Prof Dr. Uğur Şahin kimdir, nereliler, nerede yaşıyorlar, nerede eğitim aldılar? İşte tüm merak edilenler...