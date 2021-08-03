Bir Dönemin Efsane Ekran Kartı Devi 3dfx Interactive Geri mi Dönüyor?

Bir döneme damga vuran ekran kartı devi 3dfx Interactive tarafından şimdiye kadar geliştirilen en güçlü GPU, ModLabs tarafından tersine mühendisliğin gücüyle yeniden oluşturuldu. Dörtlü VSA-100 GPU'ları SLI ile paketleyen, 166MHz'de çalışan ve 128MB VRAM içeren Voodoo5 6000 Hızlandırılmış Grafik Bağlantı Noktası (AGP) için daha iyi bir tanımlama olmayabilir.
Ancak, görünene göre, Voodoo5 6000, 3dfx ile ilgili yeniden dirilen tek şey değil; şirketin kendisi de geri dönüyor olabilir. Yayınlanan bir tweet, bize 5 Ağustos'ta "büyük bir duyuru" beklememizi söylüyor.
3dfx Interactive is coming back, 20 years later. Prepare for an major announcement regarding our return this Thursday! pic.twitter.com/KXPeY20lQ7— 3dfx Interactive (@3dfxofficial) July 30, 2021
Tweet'in kaynağı, 3dfx'in resmi hesabı olduğunu iddia ediyor ancak tweet'te basit bir dilbilgisi hatası var. Ayrıca, tweet'te kullanılan görsel hayranlar tarafından oluşturulmuş bir görsel (bir DeviantArt kullanıcısı tarafından yapılmış). Ve 3dfx Interactive 2000 yılında iflasını ilan ettiğinde Nvidia, SLI teknolojisi gibi değerli varlıklarının çoğunu satın almıştı. Bu, eğer tweet gerçekse, firmanın muhtemelen en başa dönmesi ve her şeye yeniden başlamak zorunda kalması anlamına geliyor ki bunun pek mantıklı olmadığı söylenebilir.
Bunun gerçek olup olmadığına bakılmaksızın, büyük bir yarış için PC grafik kartı pazarında başka bir oyuncuya sahip olmak oldukça ferahlatıcı olurdu çünkü Intel de yakında yüksek kaliteli GPU pazarına anlamlı bir şekilde katılacak. Bununla birlikte, tweet en iyi ihtimalle şaşırtıcı, bu yüzden bu söylentiye büyük bir şüphe ile yaklaşmakta yarar var.
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