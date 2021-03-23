Bir Dönemin Yıldızı Olan Plazma TV'lere Ne Oldu? Plazma TV Neden Kayboldu?

Bugün plazma televizyonlar hakkında pek bir şey duymuyoruz ve bunun bir nedeni var: Kimse artık plazma TV üretmiyor. Peki ama bir zamanlar görüntü kalitesinin zirvesinde olan bu televizyon teknolojisine ne oldu ve plazma TV'ler nereye gitti?
Belki aramızda hala evinde plazma TV kullananlar vardır, ancak büyük bir çoğunluğumuzun evinde yüksek ihtimalle LED ekranlı televizyonlar yer alıyor. Peki, bu değişimin sebebi neydi ve plazma TV dendiğinde aklımıza ne geliyor? Şimdi gelin bir dönemin parıldayan yıldızı plazma TV'lere yakından bakalım.
Plazma TV Nedir?
Plazma ekran bir görüntüleme paneli türü olarak biliniyor. Kabaca 2 cam tabaka arasında Plazma adı verilen gaz kullanan ve bu teknoloji ile çalışan televizyonlara Plazma TV deniyor. 30 inç (76 cm) ve daha yukarı boyuttaki ekranlar için tercih edilen bu teknolojinin genel yapısını ise, içlerinde sıkıştırılmış iyonize gaz bulunan elektrik yüklü görüntü hücreler oluşturur.
Plazma TV'ler: gerçekte nasıl çalışırlar?
Plazma TV'yi bir neon lamba olarak düşünün. Fosforları uyararak ışık yaymak için plazma kullanan bir yayıcı üzerine inşa edilen bu teknoloji, içeriğinde binlerce odacıkla dolu gaz bulundururken, elektrik akımının bu odacıklara girmesiyle beraber ortaya ultraviyole ışın çıkar. Bu ultraviyole ışın ise fosforlu tabakaya çarparak mavi yeşil ve kırmızı renklere sahip pikselleri ortaya çıkartır ve ekranda çarpan etkisiyle beraber bu şekilde oluşmuş yüzbinlerce piksel nedeniyle görüntü sağlanır.
Plazma TV'ler: İlk Günler
Plazma TV teknolojisinin bulunması ve tüketicilere sunulmasıyla o dönem büyük ilgi duyulan bir teknoloji olmuştu. Plazma TV'yi ilk ciddi fiyatlarla piyasaya süren üretici Fujitsu olurken, 1997 yılında 42 inçlik bir ekran üretiminde bulunmuştu ve bu televizyon tam 20 bin dolar fiyat etiketine sahipti.
Plazma TV'de ilk adımı atan markalar Fujitsu ve Panasonic olurken, sonrasında bunlar arasına NEC; Pioneer, Samsung, LGE ve Chunghwa markaları da katılarak yelpaze genişledi. 2000'li yılların başında ise pek çok markanın Plazma TV modeli pazarda yer alıyordu.
Plazma TV'ler: Görüntü Kalitesi
Plazma TV'lerin önemli görüntü kazanımları yer alıyordu. Özellikle izleme açısı bir hayli geniş olurken, böylece kalabalık evler için de uygun bir televizyon türü olan plazma TV'ler, öte yandan gerçek kontrast oranları sunmasıyla da ilgi odağıydı. Renk konusunda da bir hayli başarılı olan plazma TV'lerdeki renkler, LED TV ve LCD TV'lerin aksin gerçeğe birebir uygun görüntülenebiliyor. Yine tepkime süresiyle de LCD ve LED panelden çok daha hızlı olan bu panel türü, ölü piksel riski taşımamasıyla da önemli bir teknolojiydi.
Peki, madem bu kadar iyiydi, artık neden kullanılmıyor?
Plazma TV'lerin Sonu
Plazma TV'ler pek çok yönden başarılı olsalar da birkaç temel probleme de sahiplerdi. Bunların başında ekran parlaklığının LCD'ye kadar düşük olması gelirken, enerji tüketiminin yüksek olması da önünde önemli bir engel teşkil ediyordu. Özellikle global çapta düşürülmeye çalışılan enerji maliyetleri de üretiminin önüne geçerek plazma TV'lere ağır bir darbe vurdu ve bu teknolojinin sonu böylece gelmiş oldu.
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