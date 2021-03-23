Bir Dönemin Yıldızı Olan Plazma TV'lere Ne Oldu? Plazma TV Neden Kayboldu?

Bir dönemin parlayan yıldızı Plazma TV teknolojisi şimdi nerelere kayboldu? Plazma TV neydi, avantajları ve dezavantajları nelerdi? Daha da önemlisi, plazma TV teknolojisine ne oldu?

  • Ercan Uğurlu
Plazma TV Nedir ve Plazma TV'lere Ne Oldu?

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Bir Dönemin Yıldızı Olan Plazma TV'lere Ne Oldu? Plazma TV Neden Kayboldu?
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