Fidye Saldırısının Ölüme Neden Olduğu İddiası, İlk Kez Mahkemeye Taşındı!

tarihte ilk kez, bir fidye yazılımı saldırısı bir ölüm olayı ile bağlantılı olarak mahkeme salonlarına taşındı!

  • Levent Öztürk
Fidye saldırısı ile gelen ölüm!

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