Bir İptal Kararı da Google'dan Geldi!

Google'ın 12 - 14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan geliştirici etkinliği Google IO 2020, Corona virüsü endişeleri nedeniyle iptal edildi. Etkinliğin internet üzerinden yapılma olasılığı var.
Google Developers'ın Twitter hesabında fiziksel etkinliğin iptal edildiği doğrulanırken, Google IO 2020 sitesindeki mesaja bir bağlantı verildi. Sayfada Google IO katılımcılarına daha önce gönderilen epostada yazan açıklamanın aynısı bulunuyor.
Google'ın iptalden dolayı oluşacak ticaret açığını Mountain View'daki küçük işletmeleri destekleyeceği ve Mountain View'daki yerel kuruluşlara 1 milyon dolar vereceği iddia ediliyor.
Etkinlik gerçek hayatta yapılmayacak olsa da, dijital bir etkinlik olarak düzenlenebilir. Corona endişelerinden dolayı MWC 2020'nin tamamen iptal edilmesi ve GDC 2020'nin ertelenmesinin ardından bu tür bir alternatif ortaya çıkmıştı.
Firmanın bu yolu izleyip izlemeyeceği bilinmiyor, çünkü bilet satın alanlara 13 Mart 2020 itibariyle tam geri ödemede bulunacağını söylüyor.
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