Cinsiyet Eşitliği Araştırması Yapıldı, Finans Sektörü Sınıfta Kaldı!

TransferGo'nun finans sektöründe cinsiyet eşitliğine odaklanan araştırması, sektör açısından oldukça düşündürücü bulguları ortaya koydu. Sektörde, her iki kadından biri ayrımcılığa maruz kaldığını söylerken, ayrımcılığın en çok terfi konusunda yapıldığı sonucu ortaya çıktı.