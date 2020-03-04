Cinsiyet Eşitliği Araştırması Yapıldı, Finans Sektörü Sınıfta Kaldı!

Dünyanın en hızlı büyüyen para transferi şirketlerinden biri olan TransferGo, DijiFi ile birlikte gerçekleştirdiği "Finans Sektörü Cinsiyet Eşitliği Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Aralık ayında start verilen araştırmaya finans (banka ve iştirakleri), fintech, ödeme sistemleri, blockchain, kripto para ve girişim ekosistemlerinde çalışanlar katıldı. Cevap verenlerin yüzde 52'sinin kadın olduğu araştırmaya katılanların yaş grupları ise ağırlıklı olarak 25-34 (%48) ve 35-44 (%33) oldu.
Finans Sektörü Cinsiyet Eşitliği araştırması, iş hayatında yaşanan kadın erkek eşitsizliğiyle ilgili sorunları yeniden gözler önüne serdi.
Kadınların yüzde 39'u en az bir kere cinsiyet ayrımcılığına uğruyor
Araştırmaya katılan kadınların %51.7'si çalıştığı sektörde ayrımcılığın oldukça yüksek seviyede olduğunu dile getirdi. Katılımcıların %39.6'sı ise ayrımcılığın orta seviyede olduğunu belirtti. Bu sonuca paralel olarak, katılımcıların %39'u iş hayatında en az bir kez ayrımcılığa maruz kaldığını; %33'ü ise ayrımcılığın bir sonucu olarak erkeklerin, hemcinslerini işe almayı ve onlara sorumluluk vermeyi tercih ettiklerini belirtti.
Cinsiyet ayrımcılığı en çok terfiyi etkiliyor
Katılımcılara yöneltilen bir diğer soru da iş hayatında ayrımcılığın en çok etkilediği alanlardı. Katılımcıların büyük bir bölümü (%32) bu soruya "terfi" yanıtını verdi.
Tüm olumsuzluklara rağmen ayrımcılık konusunda gelecekten umutlu olup olmadıkları sorusuna, katılımcıların %59'u "Umutluyum, giderek daha iyi olacaktır." cevabını verdiler.
TransferGo Türkiye Büyümeden Sorumlu Ülke Müdürü Senem Öztürk Ergüvenoğlu yaptırdıkları araştırmadan çıkan sonuçların bir hayli düşündürücü olduğunu söylerken, "Sonuçlar gösteriyor ki, iş hayatında cinsiyet eşitliğini sağlamak için almamız gereken ciddi bir yol var. Finans sektörü kadınların daha çok işgücüne katıldığı bir sektör olmasına rağmen, sonuçlar özellikle terfi, liderlik gibi konularda kadınların önünün bir şekilde halen kapatıldığını gösteriyor. Bu araştırmamızı her yıl düzenleyerek bu konuda kat ettiğimiz yolu görmeye, göstermeye ve kolektif bilince katkı sağlamaya gayret göstereceğiz. Sonuçların her yıl daha iyiye gitmesini ümit ediyoruz. Bu noktada TransferGo içinde kadın çalışanların ve yönetici konumunda kadınların oranının yüksek olması bizi çok mutlu ediyor. TransferGo'da şu an büyümeden sorumlu ülke müdürlerinin 5'te 4'ü kadındır" şeklinde konuştu.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın