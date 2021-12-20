Bitcoin Cüzdanını Sabit Diski ile Çöpe Atan Adam, 7 Yıldır "Sürünüyor"

2013'te "bahar temizliği" yaparken, bir adam eski PC sabit diskini çöp kutusuna attı ve bu da Newport, Galler, İngiltere'deki yerel depolama sahasındaki çöp dağına katıldı. Ancak o sırada düşünmediği bir şekilde, aynı sabit diskte, kripto paranın ilk günlerinde 500.000 £ (665.000 dolar) değerinde olan 7.500 Bitcoin ile dolu bir cüzdan vardı. Şimdi ise o cüzdan 357 milyon dolar değerinde.
Bunu fark ettiğinde, sabit diski umutsuzca aramaya başladı ve o zamandan beri de arıyor. Son sekiz yıldır, James Howells futbol sahası büyüklüğünde bir çöp toplama alanında 350 milyon dolarlık iğnesini aramak için çöp yığınlarının arasında adeta sürünüyor.
Howells, 2013'te Guardian ile yaptığı bir röportajda "Görevlilerden biriyle konuştum, durumu açıkladım. Ve beni kamyonetiyle çöp sahasının olduğu yere, şu anda diski bulmak için üzerinde çalıştıkları hendeğe götürdü. Bu bir futbol sahası büyüklüğündeydi. Üç ya da dört ay öncesine ait bir şeyin yaklaşık üç ya da dört fit aşağıda olacağını söyledi ve bulacaklarını umuyordu" dedi (3-4 fit, yaklaşık 90-120 santimetreye denk geliyor).
Howells, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Şu anda buna ya gülecek ya da ağlayacak bir noktadayım. Neden elimde kürekle orada değilim? Sanırım onu asla bulamayacağıma razı oldum."
2013 yılındaki bu konuşmadan sonra, Howells, servetini asla geri alamayacağı gerçeğini kabul etmiş. Ancak kısa bir süre sonra, bu fikrinden vazgeçerek kendisi de aramaya başlamış. Şu anda bile, sürücünün hem erişilebilir hem de okunabilir olduğuna dair umutlu olduğunu söylüyor. Son bir çaba için, arama başarılı olursa verebileceği milyonların vaadiyle, yerel kasabasının sakinlerini de ava katılmaları için ikna etmiş durumda.
Newport konseyinin herhangi bir gönüllünün bölgeye girmesini reddetmesi, işleri daha da zorlaştırıyor. CNBC'nin bildirdiğine göre, gömülü çöplerde yapılan aramanın yol açacağı ekolojik hasar, çöpleri aramak için bir iznin bulunmaması ve sabit diskin orada yattığına dair kesin belirsizliğe atıfta bulunarak, konsey kimsenin çöp dağlarını aramasına izin vermiyor.
Ne yazık ki, Howells sürücüyü bulamazsa Bitcoin cüzdanı da sonsuza dek kaybolacak.
Çoğu kripto para gibi, Bitcoin de ilk günlerinde cüzdanınızı yedeklemenize imkan vermiyordu. Bu, Howells gibi insanların kriptonun üzerinde bulunduğu fiziksel sürücüyü kaybettiği veya şifrelerini unuttuğu talihsiz senaryolara yol açtı.
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