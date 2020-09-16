Bitdefender, Yeni MDR Hizmeti ile Proaktif Korumayı Arttırıyor

Bitdefender Antivirüs tarafından sunulan yeni kurumsal güvenlik teklifi ile Yönetilen Algılama ve Müdahale (MDR) hizmeti, her büyüklükteki kuruluş için daha erişilebilir hale geliyor.