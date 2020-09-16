Bitdefender, Yeni MDR Hizmeti ile Proaktif Korumayı Arttırıyor

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, şirketi dünyanın en gelişmiş MDR sağlayıcılarından biri olarak konumlandıran yeni Yönetilen Algılama ve Müdahale (MDR) teklifi için gelişmiş teknoloji ve hizmet yeteneklerini duyurdu. Güncellenen teklifler ve yetenekler, kuruluşların MDR kullanımında karşılaştıkları engellerini azaltırken, siber güvenliklerini geliştirme yolculukları boyunca müşterilerin güvenlik ihtiyaçları ile oldukça uyumludur.
Müşteriye Özel Eylem Planı
Gelişmiş MDR hizmeti, Bitdefender Antivirüs'ün ödüllü güvenlik teknolojilerini, uç nokta korumasını, ağ trafiği analizini ve güvenlik analitiğini; küresel istihbarat kurumlarından yüksek vasıflı analistlerin tehdit avcılığı ile birleştiriyor. Analistlerin, çoğu tehdidi hafifletmek ve düzeltmek için hızlı bir şekilde harekete geçmesine olanak tanıyan hizmet, otomatikleştirilmiş hızlı yanıt ile önde gelen olay tespiti sağlıyor. Müşterilerin benzersiz tehdit profillerini ve ana risklerini anlamak ve müşteriye özel eylem planları oluşturmak için uzman ayarları ve ayrıntılı kurumsal ortam analizleri kullanılıyor. Bu durum, gelişmiş saldırıların etkisini en aza indiren geniş tehdit tanımlama ve azaltma ile sonuçlanıyor.
MDR, Yeni Nesil Yönetilen Güvenlik Hizmeti Olarak Tanımlanıyor
MDR pazarı, 100 milyar doları aşan siber güvenlik pazarının en büyük ve en hızlı büyüyen segmentlerinden biri olarak tanımlanıyor. International Data Corporation (IDC), kısa süre önce MDR'yi 7 gün 24 saat izleme, analiz ve sofistike saldırılara hızlı yanıt veren son derece yetenekli ve özel bir güvenlik ekibine yönelik artan iş ihtiyacı nedeniyle 'yeni nesil yönetilen güvenlik hizmetleri' olarak tanımladı. "Kuruluşlar şu anda SOC personel eksiklikleriyle karşı karşıya kalırken çok sayıda farklı güvenlik aracının kullanımını ve masrafını dengelemeye çalışıyorlar, bu da zaman alan araştırmalara ve günümüzün gelişmiş tehditlerini tespit etmek ve düzeltmek için gerekli görünürlük ve derinlik eksikliğine neden oluyor." ifadelerinde bulunan IDC Program Başkan Yardımcısı Christina Richmond, "Bitdefender Antivirüs'teki gibi MDR çözümleri, gelişmiş saldırı algılama ve azaltma gerçekleştirerek uzman düzeyindeki güvenliği, çok çeşitli tehditlerle mücadele eden kuruluşlar için erişilebilir hale getiriyor." diyor.
Bitdefender MDR analistleri, en zorlu ticari ve ulusal güvenlik ortamlarında kapsamlı siber güvenlik deneyimine sahiptir ve rollerine, sorumluluklarına göre sektör onaylıdır. Bitdefender Antivirüs analistleri, kariyerlerini geliştirirken alanlarında uzmanlaşmak için becerilerini sürekli olarak günceller ve düzenli eğitimlere katılmaları gerekir. Küresel olarak tüm Bitdefender Antivirüs personelinin yarısının güvenlik araştırma ve geliştirmesine odaklandığı MDR hizmeti, sürekli değişen ve gelişen tehdit manzarasının bir adım önünde olmak için Bitdefender Labs ve MDR analistleri arasında doğrudan bir bilgi hattı sağlayan benzersiz tehdit istihbaratını entegre ediyor. Analiz, 500 milyon uç noktadan gelen Bitdefender telemetrisi ve tescilli tehdit algılama teknikleriyle destekleniyor ve verileri iyileştirmek için yapay zeka ile birleştirilerek gelişmiş saldırıları daha hızlı algılayıp yanıt vermesini sağlıyor.
Bitdefender MDR'nin Anahtar Yetenekleri
- Yanlış yapılandırma, çalışan hataları, zayıf parolalar vb. ile ilgili riskleri değerlendirmek ve raporlamak için Bitdefender İnsan Riski Analitiği modülü.
- BEC saldırıları, yönetim kurulu üyelerine yönelik riskler ve diğer ilgili tehditler gibi balina kimlik avı saldırılarına karşı koruma sağlamak için yüksek riskli hedef izleme hizmeti.
- Çalınan müşteri verileri için önceki ihlalleri ve veri sızıntılarını tespit etmeye yardımcı olan ve ek zararları önlemek için proaktif yanıt eylemlerini etkinleştiren Darkweb monitoring.
- İş türüne ve ihtiyaca göre özelleştirilmiş tehdit avı.
- Bir inceleme içindeki karmaşık bağlantıları görselleştirmek için gelişmiş bağlantı analizi.
"Müşterilerimiz için güvenliğin endişesiz olmasını ve onların gerçek iş ortağı olmayı istiyoruz." diyen Bitdefender Antivirüs Ürün Pazarlaması'ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gavin Hill, "Bitdefender MDR, kuruluşlara işlerini yürütmeye odaklanmak için gereken gönül rahatlığını sağlıyor. Onaylanmış uzmanlardan oluşan ekibimizin, 7 gün 24 saat gelişmiş tehditleri izlediğini ve otomatik olarak düzelttiğini biliyorlar." ifadelerinde bulunuyor.
En Büyük Avantajı Kullandığın Kadar Öde!
"Covid-19 pandemisiyle birlikte çalışma şekillerimiz değişti ve bazen uzaktan bazen ofisten çalışmaya başladık." diyen Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, Bitdefender MDR'nin en büyük avantajının, 'kullandığın kadar öde' şeklinde ücretlendirilmesi olduğunu söylüyor. Akkoyunlu, "Bu nedenle Bitdefender MDR, kümülatif olarak sadece kullanılan sistem kadar ücretlendirildiği için yazılım maliyeti açısından da kurumlar için tasarruf sağlayabiliyor. Tamamen uzaktan ya da tamamen ofisten çalışmanın yanı sıra bazı çalışanlarının uzaktan bazılarının ise ofisten çalıştığı şirketler de oldukça fazla. Hangi çalışanın nerede, ne kullandığı belirli olmadığı için yönetilmesi de oldukça zor. Bitdefender MDR ile tüm kullanıcıların merkezi olarak güvenliğini sağlamak mümkün." açıklamasında bulunuyor.
MDR Hizmeti 3 Farklı Paket Olarak Sunulacak
Üç yeni MDR paketi, müşterilerin siber güvenliklerini geliştirme yolculukları boyunca olay müdahale yeteneklerini hızlı bir şekilde başlatmalarına ve anında üst seviyeye çıkarmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Bitdefender MDR Core: Sınıfının en iyisi yeni nesil antivirüs, anti-malware, uygulama ve cihaz denetimi, ana bilgisayar tabanlı güvenlik duvarı ve web denetimi ile uç nokta algılama ve yanıtlama sağlar. MDR Core, uç nokta başına aylık fiyatlandırılır.
Bitdefender MDR Advanced: Bitdefender MDR Core ile proaktif tehdit avcılığı, kullanıcı tabanlı analitik, müşteriye özel tehdit modellemesi ve özelleştirilmiş olay müdahale taktikleri. MDR Advanced, uç nokta başına aylık fiyatlandırılır. IoT izleme modülü add-on olarak ayrıca fiyatlandırılır.
Bitdefender MDR Enterprise: Sektördeki en gelişmiş MDR hizmetini sunar. Darkweb Monitoring, oltalama domain kayıtlarını izleme, fikri mülkiyet izleme, özel araçlarla entegrasyon, yüksek değerli ve yüksek riskli hedefleri izleme ile birlikte MDR Core ve MDR Advanced özelliklerini içerir. MDR Enterprise, uç nokta başına aylık fiyatlandırılır. IoT izleme modülü add-on olarak ayrıca fiyatlandırılır.
Müşterileri, işlerini ve güvenlik ihtiyaçlarını yakından anlayan MDR müşteri başarı ekibindeki tek bir iletişim noktasıyla birleştiren Bitdefender MDR, kullanım kolaylığına odaklanır. Müşteriler ayrıca resmi bir çağrı ve bildirim süreci ile desteklenir, bu da doğru personelin, olay önem derecesine göre gerekli bilgileri olabildiğince hızlı bir şekilde almasını sağlar ve Bitdefender MDR, mevcut vaka yönetimi platformları ve IT iş akışıyla kolayca entegre olur. Bitdefender MDR, ayrıca stratejik karar verme sürecini bilgilendirmek için gerçek zamanlı gösterge tabloları, olay sonrası analiz ve öneriler, uzun vadeli tehdit analizi ile birlikte aylık güvenlik raporları ve üç aylık iş incelemeleri sunarak raporlamayı basitleştirir.
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