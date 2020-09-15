Yapılan araştırma ortaya koydu! Köpekler sahibine neden bağlı hissediyor?

Eski zamanlardan bu yana köpekler, insanların en iyi dostu olarak bilinir. Köpekler de sevgilerini ve bağlılıklarını her koşulda belli eder. Şimdi de yeni bir araştırmaya göre köpeklerin insanlar hakkında ne düşündüğü keşfedildi. Araştırmada köpeklerin, insan sahiplerini aile olarak gördüğü ortaya koyuldu.
KÖPEKLER HER ŞEYDEN ÖNCE İLK İNSANLARIN KOKULARINI TANIYOR
Araştırmacılar, köpek sahiplerinin kokularının, köpeklerin beyinlerindeki kaudat çekirdek adı verilen "ödül merkezi"indeki aktiviteyi hızlandırdığını buldu. Köpekler, aldıkları tüm kokulara rağmen insanlara ait olanları her şeyin ve herkesin üstünde önceliklendiriyor. Ayrıca Eotvos Lorand Üniversitesi'nde farklı insan ve köpek seslerinde köpeklerin beynindeki aktiviteler üzerinde çalışıldı.
KÖPEKLERİN VE İNSANLARIN BEYNİNDEKİ SESLER BENZİYOR
Köpeklerin ve insanların beyinlerinde sesler konusunda benzerlikler olduğu araştırma sonucunda ortaya kondu. Araştırmacılar, mutlu seslerin her iki türün de işitsel korteksinde hareketlenmeye sebep olduğunu keşfetti. Bu ortaklık, insanlar ve köpekler arasındaki eşsiz, güçlü iletişimsel sistemi göstermiş oldu.
Araştırmanın yazarlarından Attila Andics, "Köpekler ve insanlar arasındaki iletişimin çalıştığını görmek için nörogörüntülemeye ihtiyacımız yoktu ancak o olmadan neden işe yaradığını anlayamamıştık. Şimdi anlamaya başlıyoruz" dedi. Ayrıca davranış araştırmaları da son bulguları destekliyor.
KORKTUKLARINDA ÇOCUKLARDAKİ GİBİ ANNELERİNE KOŞARLAR
Andics'e göre köpeklerin bakıcılarıyla etkileşime geçme şekli bebeklerin ebeveynleriyle etkileşime geçme şekliyle aynı. Köpekler, korktuğunda ya da endişelendiğinde tıpkı yeni yürümeye başlayan çocuklarda olduğu gibi sahiplerine doğru koşar. Üstelik bu durum evcilleştirilmiş diğer hayvanlarda tam tersi şekilde işliyor. Köpekler, ayrıca insanların gözlerine bakan primat olmayan tek hayvan. Üstelik köpekler, bu davranışı kendi köpek ebeveynleri için bile yapmıyor.
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