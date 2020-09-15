Yapılan araştırma ortaya koydu! Köpekler sahibine neden bağlı hissediyor?

Hayvanların sahiplerine ne kadar bağlı oldukları bilinen bir gerçek. Yapılan yeni bir çalışma , köpeklerin bizi sadece sevmekle kalmadığını aynı zamanda bizi ailesi gibi gördüğünü ortaya koydu. İşte yapılan araştırmanın detayları...