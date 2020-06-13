Biz Böyleyiz filmi Netflix'te yerini aldı! Biz Böyleyiz filmi konusu nedir?

Sinemalarda 10 Ocak 2020 tarihinde vizyona giren Biz Böyleyiz filmi 12 Haziran'dan itibaren Netflix'te yayınlanmaya başladı. Caner Özyurtlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu Biz Böyleyiz filminin nerede çekildiği, konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte film ile ilgili tüm detaylar...