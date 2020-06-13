Biz Böyleyiz filmi Netflix'te yerini aldı! Biz Böyleyiz filmi konusu nedir?

Dram ve komedi türündeki Biz Böyleyiz filmi 10 Ocak 2020 tarihinde sinemalarda yayınlanmıştı. Film 12 Haziran itibarı ile de dijital yayın platformu Netlfix'te izleyici ile buluştu. Hikayesi Berrak Tüzünataç tarafından kaleme alınan "Biz Böyleyiz" filminin yönetmen koltuğunda ise Caner Özyurtlu oturuyor. Hümeyra güçlü performansıyla Nezihe karakterine hayat veriyor. Netflix'te yayınlanan Biz Böyleyiz filmi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Biz Böyleyiz filmi konusu nedir?
BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Biz Böyleyiz, yıllar sonra yeniden bir araya gelen bir arkadaş grubunun hikayesini konu alıyor. Çocukluk ve gençlik dönemlerini birlikte geçiren bir grup arkadaş, yetişkinliğe geçmeleriyle birlikte farklı yönlere savrulur. Nezihe'nin ellerinde büyüyen grup, hayatta en değer verdikleri kişi olan Nezihe'nin rahatsızlandığını öğrendiklerinde büyük bir üzüntüye kapılır. Bu süreçte Nezihe'nin yanında olmak isteyen ekip, İstanbul'dan Nezihe'nin İzmir'deki evine gider. Birbirlerinden tamamen farklı karakterlere sahip olan arkadaşlar, bu vesileyle birkaç günlüğüne bir arada yaşamak zorunda kalır. Bu süreç, sürpriz gelişmelerin ve geçmişe yönelik hesaplaşmaların yaşanmasına sebep olur.
BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ FRAGMANI
BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Biz Böyleyiz filminin çekimleri İzmir'in Urla ilçesinde yapıldı.
BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Berrak Tüzünataç – Emre
Engin Öztürk – Gökçe
Şebnem Bozoklu – Dolunay
Özge Özpirinçci – Efsun
Meriç Aral – Beril
Boran Kuzum – Emrah
Hümeyra – Nezihe
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