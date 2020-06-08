Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet! İşte fragmanı ve konusu!

Online dizi ve film platformu Netflix, daha önce Türk yapımı orijinal içerik olarak Hakan Muhafız, Atiye ve Aşk 101 dizilerini Türk-Amerikan ortak yapımı olarak Rise of Empires belgeselini yayınlamıştı. Netflix şimdi de ilk Türk yapımı orijinal filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı izleyici ile buluşturdu.
Romantik türde bir filmin başrollerinde Dilan Deniz Çiçek ve Metin Akdülger rol alıyor. Yarına Tek Bilet filminin yapımcılığını OG Medya ve PToT film üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan oturuyor.
İŞTE YARINA TEK BİLET FİLMİNİN FRAGMANI
YARINA TEK BİLET FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, Ankara'dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının romantik hikayesini konu alıyor. İkilinin sürtüşmeyle başlayan ilişkisi, birbirlerini tanıdıkça aslında geçmişe bir sünger çekmek istediklerini fark etmeleri ve kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamalarıyla farklı bir yola evriliyor. Filmin büyük kısmı tek bir trenin içinde geçiyor.
YARINA TEK BİLET FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yarına Tek Bilet, Netflix'teki izleyicileriyle 19 Haziran tarihinde buluşacak.
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