Bizimle Çalışmaya Var mısınız?
CHIP Online'ın ağırlaşan iş yükünü omuzlamamızda bizlere, evinden bile çıkmadan yardımcı olacak yeni yazarlar arıyoruz.
Her geçen gün biraz daha büyüyen CHIP Online'ın ağırlaşan iş yükünü omuzlamamızda bizlere, evinden bile çıkmadan yardımcı olacak yeni çalışma arkadaşı arıyoruz. Eğer "ben bu işte varım" ve internet yayıncılığı işine adım atmak istiyorum, bu arada ufak da olsa bir gelir elde etsem fena olmaz diyorsanız, lütfen aşağıdaki iş tanımını dikkatle inceleyin ve cemsinanoglu@chip.com.tr adresine ayrıntılı bir özgeçmişinizi yollayın.
Yollayacağınız e-postanın başlığına "CHIP Online - Yazar" yazmayı da unutmayın...
Aradığımız özellikler:
* Çok iyi derecede İngilizce bilen
* Teknoloji ile yakından ilgili,
* Hafta içi 5 gün ve hafta sonu 1 gün, üzerine alacağı işi istenen saatte tamamlayabilecek,
* Haber yazma konusunda kendine güvenen,
* Ben yazı yazmasını biliyorum ve seviyorum diyen,
Serbest yazarlar arıyoruz. İstanbul'da ikamet etmeniz gerekmiyor...
Önemli not: Başvurular 19.07.2018 Perşembe günü, saat 15.00'a kadar yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır...
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