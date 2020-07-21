En görkemli canlılardan kara panter, Hindistan ormanlarında görüntülendi

Yaban hayatı film yapımcısı ve fotoğrafçı Shaaz Jung, kara panterlerin fotoğraflarını çekti. Gizemli kara panter sırlarını çözme girişimi Jung'un üzerinde çalıştığı en zorlu projelerden biri oldu. İşte o fotoğraflardan bazıları...