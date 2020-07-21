En görkemli canlılardan kara panter, Hindistan ormanlarında görüntülendi

Yaban hayatı film yapımcısı ve fotoğrafçı Shaaz Jung, ormanların için büyüdü ve ilk gördüğü andan beri kara panterler tarafından büyülendi. Bu tutku bir saplantı haline geldi ve karanlığın efendilerine daha fazla ışık tutmak Jung'un hedefi oldu.
Jung, rüyasının peşinden giderken son birkaç yılını Hindistan'ın Karnataka şehrindeki Kabini Ormanı'nda geçirdi ve şimdiye kadar gördüğümüz en görkemli hayvanın en güzel fotoğraflarından bazılarıyla geri döndü.
Jung, Bored Panda'ya verdiği röportajda, "Aralık 2017 ile Ocak 2020 arasında Kabini Ormanın'da iki buçuk yıl geçirdim. National Geographic için kara panter hakkında bir belgesel yapılmasına izin verildi" dedi.
Jung "Bu kara panter, bol miktarda melanin içeren bir leopar. Kabini Ormanı'ndaki diğer kedilerin aksine, sadece bir kara panter var "dedi. "Bu elbette fotoğrafının çekilmesini çok daha zor hale getiriyor. Ancak 2015'ten beri fotoğrafçılar onu görüp fotoğraf çekebilecek kadar şanslılar. Bununla birlikte, ona özel bir film yapan ilk kişiyiz. " ifadelerini kullandı.
Bu zorlu proje üzerinde çalışan herkese sabrı öğretti. Jung."İnanılmaz bir yolculuktu," dedi.
Jung tüm hayatını bu işe adamış gibi görünüyor. Güney Hindistan'da büyüdü ve ülkenin en iyi milli parklarından bazılarına sahip olacak kadar şanslıydı. Jung "Orman, ortaya çıkarılmayı bekleyen sırlarla dolu bir labirent. Ormanda her gün bir bulmaca gibiydi ve sırlarının başarıyla kilidini açmak için bu bulmacanın parçalarını bir araya getirmek zorunda kaldım. " dedi.
Yaban hayatı film yapımcısı ve fotoğrafçı Shaaz Jung bir kamerayla yakalayabileceği en nefes kesici anlardan bazılarıyla ödüllendirildi.
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