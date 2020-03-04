BMW, i4 Heyecanını Bu Konspetle Ateşledi

BMW, 2021'de tanıtılacak olan tam elektrikli sedan i4'ün bir konsept sürümünü ortaya çıkardı. Concept i4 adlı aracın iptal edilen Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenmesi bekleniyordu.
BMW, Concept i4'ün bazı tasarım öğelerinin üretim sürümüne taşınacağını söylüyor, ancak konsepte bakarak büyük beklentilere girmemekte fayda var. Concept i4 ile BMW'nin geçen sene kasımda gösterdiği kamuflajlı prototip arasındaki ciddi görsel farklar, i4'ün üretim sürümünün daha gösterişsiz bir tasarımla gelebileceğinin işaretini veriyor. Buna karşın konseptten üretim sürümüne geçecek olan bir öğe, kavisli kontrol panosu olacak. BMW, bu ekranın iNext'e eklenmesi planlanan ekranın aynısı olduğunu söylüyor. Ekranı Core, Sport ve Efficent adlı üç farklı modda kullanmanın mümkün olacağı belirtiliyor. Bu modların her biri, dijital arayüzün görünümünü değiştiriyor.
Concept i4, iX3 ve iNext'te olduğu gibi BMW'nin mevcut beşinci nesil eDrive güç aktarma organına sahip. Aracın 390 kW'lık motoru, yaklaşık dört saniyede sıfırdan 60 mil (96,6 km) hıza çıkabiliyor ve saatte 124 mil (yaklaşık 200) km hız yapabiliyor.
Avrupa'nın WLTP standardını kullanan Concept i4, BMW'ye göre 80kWh kapasiteli bir pile sahip ve bu pille 600 kilometre menzile ulaşabiliyor. Üretim sürümünün de bu kapasiteleri sunacağı belirtiliyor.
BMW, i4'ü Münih, Almanya'daki ana tesislerinde üreteceğini ve 200 milyon Euro'luk bir yatırım yapmayı planladığını söyledi. Firma, 2021'in sonu itibariyle yollarda bir milyon EV'sinin olacağını umuyor.
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