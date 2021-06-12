BMW'nin Önemli İsmi, Apple Car İçin Apple'ın Saflarına Katıldı!

Görülen o ki Apple, elektrikli araç işinden kolay kolay vazgeçmeyecek. Firma, eski BMW yöneticisi Ulrich Kranz'ı otomobil ekibine aldığını açıkladı. Kranz BMW'de 30 yıl geçirmişti ve BMW'nin ilk tam elektrikli otomobili i3'ün geliştiren takımın liderliğini yapmıştı. 2017'de BMW'den ayrılan Kranz, Faraday Future'a gelmişti.
Kranz'ın LinkedIn bilgilerine göre Nisan ayında işinden ayrılan Kranz şimdi Apple forması giyiyor. Bloomberg'in haberine göre, bu hamle Apple'ın otonom bir elektrikli araba üretmeyi planladığının "açık bir işareti". Kranz'ın patronu, eski Tesla yöneticisi Doug Field idi. Field, Model 3 geliştirme ekibinde yer alıyordu.
Apple'ın efsanevi Project Titan girişiminin söylentileri yıllar içinde arttı ve azaldı. Apple'ın 2014'te bir elektrikli araba üzerinde çalışmaya başladığına inanılıyor, ancak 2016'da "düzinelerce" çalışanı işten çıkardıktan sonra projeyi rafa kaldırmıştı. 2019'da şirket aynı ekipten 190 kişiyi daha işten çıkarmıştı. Bu süre içinde, projenin kapsamı da birçok kez değişmişti. Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın elektrikli otomobilini görmek için en az beş yıl beklememiz gerektiğini söylüyor.
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