BMW, Tamamen Elektriğe Geçiş İçin Düğmeye Mini ile Basıyor

Önümüzdeki on yıl içerisinde tamamen elektrikli modellere geçeceğini açıklayan markaların arasına artık Mini'yi de ekleyebilirsiniz. Der Spiegel kaynakları, Mini'nin 2030 yılına kadar tamamen EV üretir hale geleceğini ve en son içten yanmalı motora sahip aracının 2025 yılında sunulacağını söylüyor. Alman gazetesinin belirttiği üzere bu da sadece elektrikli araç üretimine geçecek ilk BMW markası olacağı anlamına geliyor.
Her ne kadar şu anda markanın tamamen EV olan tek aracı Cooper SE (veya Mini Electric) olsa da, söylenilene göre Countryman'in sadece elektrikli bir sürümü 2023 yılında üretilmeye başlayacak. Ayrıca iki crossover'ın da üretim hatlarına girmesi söz konusu.
Eğer bu haberler doğruysa, BMW lideri Oliver Zipse'nin çok kısa bir süre içerisinde elektriklenme planları hakkında daha fazla bilgi vermesini bekleyebiliriz.
Mini'nin bu hedefinin çok hırslı veya zorlu olduğu da söylenilemez. Mini, sadece birkaç model ile oldukça dar bir odağa sahip bir marka ve araçları, şehirler arası seyahatlerden ziyade temel olarak şehir içi kullanıma odaklanıyor. Bu yüzden de tüm araç serilerini elektriklendirmek, BMW'nin kendisi ve diğer otomobil üreticilerinin aksine büyük ve zorlu bir çaba olmayacaktır.
Yine de bu değişikliğin oldukça önemli olacağı rahatlıkla söylenebilir. Mini; Jaguar Land Rover ve Volvo gibi 2030 için geçiş duyurusu yapan markaların ve biraz daha uzak tarihler için planı olan Ford ve GM gibi markaların momentumuna katkıda bulunacaktır. Ayrıca Mini'nin elektriğe geçişi, BMW için mini bir test olacaktır ve temel müşterileri için daha yavaş bir yol izlerken bir markanın elektriğe geçişinin nasıl bir etki yaratacağını görmesini sağlayacaktır. Mini'nin ne kadar başarılı olacağı, BMW'nin genel stratejisini etkileyebilir.
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