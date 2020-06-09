BMW'nin Yeni 4 Serisindeki Büyük Değişim, Görünüşe Göre M4'te de Yaşanacak

2021 model BMW 4 Serisi, muazzam ızgara tasarımı ile ilk gösterimini geçtiğimiz günlerde yaptı. Izgaranın büyük kısımları aşağı doğru uzanarak diğer BMW modellerine göre oldukça farklı bir görüntü çiziyordu.
Her ne kadar bu ızgara yeniliği diğer BMW modellerine genişlemeyecek olsa da, 4 Serisinin en etkileyici modelleri bu yeni görünüşe sahip olacak gibi gözüküyor. Bu yeniliğe katılan ilk isim de, internet ve etkileyici sızıntı yeteneği sayesinde öğrendiğimiz üzere, yeni BMW M4 olacak.
Geçtiğimiz gün bir Bimmerpost Forum kullanıcısı tarafından yayınlanan fotoğrafta, spor coupe'nin değişim geçirmiş ön kısmı oldukça net bir şekilde görülüyor. Normal 4 Serisine göre aracın daha keskin hatlara sahip olduğu ve bu yeni görünüşün M4'e yakıştığı söylenebilir. Mevcut M4'ün sahip olduğu dikey çıtalar yerine yatay çıtalar söz konusu gibi gözüküyor. Izgaranın geçirdiği şekil değişimi düşünülürse, uzun dikey çıtalardan vazgeçilmesinin yerinde bir karar olduğu kesin.
Aracın motor yetenekleri hakkında henüz net bilgimiz olmasa da, bir çift turbo motora sahip olacağı tahmin edilebilir. Şu anda M4 425 beygir gücüne sahip ancak 2021 M440i'nin 374hp'ye çıktığı düşünülürse, bu sayının bir miktar yükselmesi bekleniyor. Hatta BMW, sıradaki M4'ten 500 beygir gücünden fazlasını bekleyebileceğimizin ipuçlarını vermiş durumda.
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