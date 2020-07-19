Böceğe Kamera Taktılar, Tüm Sırlar Ortaya Çıkmaya Başladı

Araştırmacılar, çeşitli canlılardan sonra böceklere de çok küçük bir kamera giydirmeyi başardılar. İşte "böcek gözünden" ortaya çıkan şaşırtıcı ve bir o kadar da ilginç görüntüler.

19 Temmuz 2020 11:00