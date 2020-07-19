Böceğe Kamera Taktılar, Tüm Sırlar Ortaya Çıkmaya Başladı

Çok küçük boyutlardaki kameraları güvercinler, meyve sinekleri ve arılardan sonra şimdi de böceklere giydirmeyi başardık.
Washington Üniversitesi'nden araştırmanın baş yazarı Shyam Gollakota, canlı bir sineğin etrafında olup bitenleri, "birinci şahıstan görüntüleyecek bir düşük güçlü, kablosuz kamera sistemini" oluşturduklarını söyledi. Üniversite, böcekten gelen siyah-beyaz görüntüleri ve kamerayı nasıl döndürdüklerini gösteren bir video da yayınladı.
Takım, kamera "çantasını" böcekler üzerinde denerken ek yükün böceklerin özgür hareket etmesine engel olmamasına dikkat etti. Böceklerin görünüşte ek ağırlığa pek aldırış etmedikleri, proje sonunda bir yıldan fazla hayatta kaldıkları belirtiliyor.
Kullanılan kamera sistemi, sadece böcek yürüdüğünde devreye giren ivmeölçer ile birlikte kullanıldığında altı saat pil ömrüne sahip oluyor. Gelecekteki sürümlerin güneş enerjisiyle çalışacağı söyleniyor. Araştırmacılar, bu proje için "kablosuz görüşe sahip dünyanın en küçük karasal, güç-otonom robotunu" oluşturduklarını iddia ediyorlar.
Böcek kamera sistemi, sadece ilgi çekici olmakla kalmayacak, araştırmacıların böcekler ve böceklerin çevreleriyle ilgili davranışlarını öğrenmeye yardımcı olacak.
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