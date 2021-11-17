Brave Tarayıcı, "Brave Wallet" İsimli Yeni Cüzdan Hizmetini Kullanıma Sundu

Gizlilik odaklı web tarayıcısı Brave, masaüstü sürümüne entegre edilmiş ücretsiz bir kripto cüzdanı olan Brave Wallet'ın kullanıma sunulduğunu duyurdu. Böylece Brave'in kriptoya verdiği destek de biraz daha büyümüş oluyor.
42 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Brave tarayıcısının yeni cüzdanı, kullanıcıların kripto portföylerini depolaması, yönetmesi ve takas etmesi için tek durak noktası olarak sunuluyor.
Brave, çoğu cüzdanın aksine, Brave Cüzdan'ın tarayıcıda yerel olarak bulunduğunu, yani herhangi bir uzantı gerektirmediğini, güvenlik risklerini ve ekstra CPU ve bellek kullanımını azalttığını iddia ediyor.
Brave'in CTO'su ve kurucu ortağı Brian Bondy "Kripto patlaması, blok zinciri uygulamalarını ana akım haline getirdi, ancak hızla büyüyen herhangi bir yenilik gibi, bu hızlı yükseliş de kendi zorluklarıyla karşılaşıyor. Bu zorluklardan biri, kripto cüzdan endüstrisinin DApp'in [merkezi olmayan uygulama] benimsenmesi konusunda uyuşmazlık yaratan ve genellikle kullanıcıların sahte uzantı kimlik avı dolandırıcılığı yoluyla para kaybetmesine yol açan uzantılara güvenmesidir" diyor.
Kullanıcılar Brave Wallet'ı kullanarak kripto para gönderip alabilir ve grafiklerin CoinGecko'dan gelen fiyat verileriyle entegrasyonu sayesinde canlı ve geçmiş piyasa verilerini görebilir.
Kullanıcılar Brave Wallet'ı Ledger Nano X ve Trezor Model T gibi donanım cüzdanlarıyla da bağlayabiliyor.
Brave Wallet, Polygon, xDai, Avalanche ve diğerleri gibi tüm Ethereum Virtual Machine (EVM) uyumlu blok zincirlerini destekliyor.
Ayrıca Brave, diğer cüzdan uzantılarından farklı olarak Brave Wallet'ın katkıları teşvik etmek ve aktif bir geliştirici topluluğu oluşturmak için açık bir MPL lisansı ile oluşturulduğu gerçeğinin altını çiziyor.
Brave Wallet ücretsiz olarak kullanılabiliyor ve kullanıcıların Brave tarayıcısını indirmeleri veya Brave masaüstü tarayıcılarını v1.32 sürümüne yükseltmeleri yeterli. Brave Wallet ile ilgili ayarlara, tarayıcının ayarlar sayfasındaki Cüzdan sekmesinin altından erişilebiliyor (brave://settings/).
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