Bu ASUS Ürünleri iF Design Ödülü Kazandı!

ASUS, ürün tasarımlarıyla 13 iF Design ödülüne layık görülerek, iF World Design Index 2016–2020'de beş kategoride en üst sıralarda yer aldı. iF World Design Index'te ödüllü ürünler tasarlama konusunda uzmanlaşmış ve kendi alanlarında veya bölgelerinde lider konumda olan şirketler yer buluyor. Alınan ödüller ve sıralamalardaki lider konumlar ASUS'un üstün ürün tasarımı ve kullanıcı deneyimine gösterdiği özeni gözler önüne seriyor.
ASUS ve ROG ürünleri telekomünikasyon, bilgisayar, oyunculara yönelik donanımlar/VR ve profesyonel konsept kategorilerinde ödüller aldı. ZenFone 6 ve RT-AX89X WiFi 6 çift bant akıllı router, telekomünikasyon kategorisinde ödül kazandı. Bilgisayar kategorisinde ödül kazanan ürünler ise ProArt Station D940MX masaüstü bilgisayar; ASUS X409/X509/X545, ZenBook Duo UX481, ZenBook Pro Duo UX581 ve ProArt StudioBook One W590 dizüstü bilgisayarlar ve Chromebook Tablet CT100 oldu. Oyunculara yönelik donanımlar/VR kategorisinde ödül alan ürünler şunlar oldu: ROG Strix XG17 taşınabilir oyuncu monitörü, ROG Chakram oyuncu mouse'u, ROG Strix Arion NVMe USB 3.2 Gen 2 SSD kasası, ROG Strix X570-E Gaming anakart ve ROG Zephyrus S (GX502) oyuncu dizüstü bilgisayarı. ROG Face Off konsept dizüstü bilgisayar da profesyonel konsept kategorisinde ödüle layık görüldü.
Dünya çapında tasarım liderlerinin bulunduğu iF World Design Index'te Tayvan kategorisinde birinci olan ASUS, bilgisayar kategorisinde ilk üçte, şirketler, Asya ve şirket içi tasarım ekibi kategorilerinde ise ilk onda yer buldu.
iF Design ödülleri her yıl, merkezi Almanya'nın Hannover şehrinde yer alan ve dünyanın en eski bağımsız tasarım kurumu olan iF International Forum Design GmbH tarafından organize ediliyor. Tasarım kalitesi, inovasyon düzeyi, işlevsellik ve ergonomi gibi kriterlerde mükemmele ulaşan ürünlere verilen bu ödüller tüm dünyada bir kalite belgesi olarak kabul ediliyor. Bu yıl dünyanın her yerinden gelen toplam 78 bağımsız uzmandan oluşan jüri, 56 ülkeden 7298 adayı inceledi.
2020 iF Design Ödülü Kazanan Ürünler
ZenFone 6
48 MP Sony IMX586 ve 13 MP 125° ultra geniş kameradan oluşan katlanabilir Flip Camera modülüne sahip güçlü bir akıllı telefon olan ZenFone 6, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir çağ başlatıyor.
RT-AX89X
1024-QAM teknolojisine sahip bir 8x8 çift bant WiFi router olan RT-AX89X, toplam 6000 Mbps ağ hızıyla 802.11ac 4x4 çift bant router'lardan 2,8 kat daha hızlı. Cihazda ayrıca ultra hızlı kablolu bağlantı ve ekstra esneklik için iki adet 10G bağlantı noktası ve 8 adet LAN girişi bulunuyor.
ProArt Station D940MX
İş istasyonu sınıfı ProArt Station D940MX masaüstü bilgisayar, Intel Core i9 CPU ve NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti GPU'yu şık ve 8 litrelik kompakt bir kasayla birlikte içerik üreticilere ve tasarımcılara sunuyor.
ASUS X409/X509/X545 dizüstü bilgisayarlar
ASUS X409, X509, X545 modelleri NanoEdge ekran ve NVIDIA GeForce ekran kartlarıyla donatılmış kompakt ve hafif birer dizüstü bilgisayar. ASUS X409, X509 ve X545'te 10. Nesil Intel Core i7 modellerine kadar işlemci seçenekleri sunuluyor.
ZenBook Pro Duo UX581 ve ZenBook Duo UX481
Çığır açıcı özelliklere sahip 15,6 inç boyutundaki ZenBook Pro Duo UX581, 4K UHD OLED ekranı ve 14 inç tam boy 4K ScreenPad Plus ek dokunmatik ekranıyla sonsuz olasılık sunuyor. Ultra taşınabilir 14 inç ZenBook Duo UX481, diğer modelle aynı harika ScreenPad Plus özelliklerini daha hafif ve daha küçük bir kasada sunuyor.
ProArt StudioBook One W590
ProArt StudioBook One W590 grafik performansı açısından dünyanın en güçlü dizüstü bilgisayarı. Yaratıcı profesyoneller için tasarlanan bu 15 inç dizüstü bilgisayarda NVIDIA® Quadro RTX™ 6000 GPU, Intel® Core™ i9 CPU ve son derece keskin bir 4K UHD PANTONE® Validated ekran yer alıyor.
Chromebook Tablet CT100
ASUS Chromebook Tablet CT100, ASUS'un ilk Chrome OS tableti. Çocukları teknolojiye kolayca alıştırmak için tasarlanan bu tablet, dayanıklı bir yapıya ve 9,7-inç büyüklüğünde etkileyici bir QXGA dokunmatik ekrana sahip.
ROG Strix XG17:
17,3 inç boyutundaki ROG Strix XG17, 240 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresiyle dünyanın en hızlı taşınabilir oyuncu ekranı. Ürünle birlikte gelen, çıkarılabilir ROG Tripod ayak en rahat izleme deneyimini sağlıyor.
ROG Chakram
16.000 dpi, üç farklı bağlantı modu ve programlanabilir ve çıkarılabilir bir joystick'e sahip olan yeni ROG Chakram, kullanıcılara üstün kontrol olanağı sağlıyor. Hızlı kablolu şarj ve kablosuz Qi şarj olanakları sunan bu fare, özel tasarım düğmeleri, vidasız manyetik tuşları ve kapağı ve DPI On-The-Scroll özelliğiyle oyunculara yeni bir güç katarak PC oyunculuğuna yeni bir yorum getiriyor.
ROG Strix Arion
2230 ile 2280 biçimlerindeki M.2 NVM Express® (NVMe) SSD'ler için harici bir kasa olan ROG Strix Arion, USB-C™ 3.2 Gen 2 bağlantısıyla 10 Gbps'e kadar veri aktarım hızlarına destek veriyor.
ROG Strix X570-E Gaming
3. Nesil AMD Ryzen işlemciler için tasarlanmış tam boy bir ATX anakart olan ROG Strix X570-E Gaming, kapsamlı soğutma tasarımına, dahili Wi-Fi 6 bağlantı özelliklerine ve NVMe SSD RAID yapılandırmaları için iki adet PCI Express® 4.0 (PCIe) M.2 yuvasına sahip.
ROG Zephyrus S (GX502)
Ultra ince oyuncu dizüstü bilgisayarı ROG Zephyrus S (GX502), 9. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci, NVIDIA® GeForce RTX™ GPU ve 240 Hz PANTONE® Validated ekrana sahip.
ROG Face Off
ROG ve BMW Designworks Group iş birliğiyle geliştirilen ROG Face Off konsept dizüstü bilgisayar, oyuncu dizüstü bilgisayarlarının geleceğini gözler önüne seriyor. Oyuncuların her birinin farklı bir karakteri olduğu gerçeğinden yola çıkarak hazırlanan bu tasarım, herkesin oyun oynadığı kadar yoğun bir şekilde çalıştığını da göz önünde bulunduruyor.
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