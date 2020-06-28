Windows 10, Güncelleme Seçeneklerini Yine Değiştirdi

Microsoft, ,Windows güncellemeleri için yeni kararını verdi: Windows 10, yılda iki kez gelen büyük güncellemeleri ertelemenize yakında izin vermeyecek.

Windows 10 Güncelleme Seçeneklerinde Değişiklik

Microsoft'un güncellemeleri ertelemeye artık izin vermeyeceği, firmanın yeni belgelerinde ortaya çıktı. Bu değişikliğin amacının "karışıklığı engellemek" olduğu belirtiliyor.

Microsoft'un güncellemelere yaklaşımı, bir süredir "çalkantılı bir dönemden geçiyor" denilebilir. Güncelleme erteleme işlevi ilk olarak Windows 10 sürüm 1703'te ortaya çıkmıştı ve işlev güncellemelerini beklemeye alıp, en fazla 365 gün geciktirmenize izin veriyordu. Ancak Windows 10 sürüm 2004 ile birlikte kullanıcılar, bu kontrol düzeyine sahip olmayacaklar. Gelişmiş Güncelleme seçeneklerinde güncellemeleri 35 gün bekletmek mümkün olacak.

Yılda iki kez yayınlanan işlev güncellemeleri, Windows 10 Pro, Education ve Enterprise kullanıcıları tarafından ertelenebiliyordu (kullanılan sürümün destek süresinin tamamlanmak üzere olması dışında). Microsoft, bu değişikliği şöyle açıkladı:

"Geçen sene, Windows 10 için güncelleme yükleme politikalarını, yalnızca hizmet sonuna yaklaşan sürümü çalıştıran cihazlarda özellik güncellemelerini yükleyecek biçimde değiştirdik. Bunun sonucunda birçok cihaz yalnızca yılda bir kez güncelleniyor.

"Tüm aygıtların bu politika değişikliğinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak ve karışıklığı önlemek için, Windows 10, sürüm 2004'ten itibaren Windows Update ayarları Gelişmiş Seçenekler sayfasında bulunan ertelemeleri kaldırdık."

Firma, değişiklikten dolayı ortaya çıkabilecek şikayetleri bir miktar azaltmak için bu kısıtlamanın etrafından dolanmanın bir yolunu da sundu. Bu sayede iş kullanıcıları, Windows 10'un grup ilkelerini kullanarak güncellemeleri erteleyebilecekler.

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