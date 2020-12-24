Bu Fosil, Bildiklerimizin Tersini Söylüyor: İşte "Adalatherium"

Bilim insanlarını şaşırtan ve bugüne dek bildiğimiz pek çok şeyin tersini söyleyen soyu tükenmiş canlı Adalatherium'un fosili hakkında detaylı rapor yayımlandı. Ama pek çok soru halen cevaplanmış değil.

24 Aralık 2020 11:00

Levent Öztürk