Bu Uygulama ile Uykunuzun Kalitesini Ölçün!
SleepScore uygulaması, uykunuzun ne kadar iyi veya ne kadar kötü olduğunu anlamak için ilginç bir yöntem kullanıyor!
CPAP üreticisi ResMed'in kurduğu bir şirket olan SleepScore, telefonun hoparlöründen yayılan ses dalgaları aracılığıyla uykunuzu ölçen ücretsiz bir telefon uygulamasını yayınladı. Uygulamaya, başucu sensörleri, yatak sensörleri veya gerekli ilave yatak başı cihazları olmaksızın, uyku problemi yaşayan kişilere yardımcı olmayı amaçlıyor.
SleepScore'un telefon uygulaması, başucu cihazına benzer şekilde çalışıyor. Gece boyunca bedensel hareketi ölçmek için duyulmaz ses dalgalarını (temelde sonar) göndererek çalışıyor. Uygulama, uyku süresini, uykuya dalmayı, hafif uyku, derin uyku, REM uyku ve uyanıklık zamanlarını ölçüyor.
Lawlor, uyku apnesi hastalarının sadece yüzde 3'ünün dünya çapında teşhis edildiğini söylüyor, ki bu inanılmaz derecede düşük bir rakam gibi görünüyor. Uygulama, bir gece uykusu toplam puan ile derecelendirerek uyku bozuklukları farkındalığı artırmak için tasarlanmış: 75-78 puanın, normal seviye olduğu söyleniyor. Bunun üstünde iyi ve bunun altında olan kötü. Uygulama uyku yapısını inceliyor ve daha sonra toplanan bilgilere dayanarak daha iyi bir uyku için önerilerde bulunuyor.
Uygulamanın bazı çok belirgin avantajları var: En başta ücretsiz ve rahatsız edici özellikleri pek yok.
H. Hüseyin Öztürk
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