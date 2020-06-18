Bütçe Dostu Olması Beklenen OnePlus Z, Kamerasıyla Sürpriz Yapacak

OnePlus'ın bir sonraki telefonuyla birlikte bütçe dostu cihaz piyasasına geri döneceğine inanılıyor. Bu dedikoduya rağmen firma, kamera sayısında herhangi bir kısıtlamaya gitmeyebilir ve dört arka kameralı bir telefon tanıtabilir.
İsmi henüz kesinleşmese de, OnePlus Z olarak anılan telefon, daha önce üç arka kamerayla sızmıştı. Ancak Twitter'da iyi bir sızıntı geçmişine sahip olan Max J, cihazın arkasındaki kamera sayısının dörde çıktığını aşağıdaki tweet ile ima etti.
June 15, 2020
Tweet'in söylemek istediklerini çözmek pek kolay gibi görünmüyor. "O" harflerinin "soon" sözcüğüne göre iki fazla olduğu ve dört kameradan oluştuğu açıkça görünüyor. Sondaki N harfinin büyük olmasının nedeni ise, cihazın piyasaya OnePlus Nord adıyla çıkmasının beklenmesi olabilir.
Şimdiye kadarki tüm dedikodular ve sızan çizimler, telefonun arkasında üç kameranın olacağını söylüyordu. OnePlus Z'nin kameralarının en üst düzey olmasını beklemesek de, firma kamera sayısıyla dikkat çekmek istiyor olabilir. Önceki bir sızıntı, üçlü arka kamera sisteminin 48MP, 16MP ve 12MP sensörlerden oluşacağını söylemişti.
Kesin tanıtım tarihi bilinmeyen OnePlus Z, bir sızıntıya göre 10 Temmuz'da ortaya çıkacak.
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