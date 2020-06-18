Bütçe Dostu Olması Beklenen OnePlus Z, Kamerasıyla Sürpriz Yapacak

Yola çıktığı ilk günlerde olduğu gibi tekrar uygun fiyatlı telefonlara döneceği konuşulan OnePlus, daha önce sızan OnePlus Z'ye üç yerine dört arka kamera yerleştirebilir.