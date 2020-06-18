Bütçe Dostu Olması Beklenen OnePlus Z, Kamerasıyla Sürpriz Yapacak

Yola çıktığı ilk günlerde olduğu gibi tekrar uygun fiyatlı telefonlara döneceği konuşulan OnePlus, daha önce sızan OnePlus Z'ye üç yerine dört arka kamera yerleştirebilir.

OnePlus Z, Beklenenden Güçlü Kamerayla Gelebilir
OnePlus 8 Pro

OnePlus'ın bir sonraki telefonuyla birlikte bütçe dostu cihaz piyasasına geri döneceğine inanılıyor. Bu dedikoduya rağmen firma, kamera sayısında herhangi bir kısıtlamaya gitmeyebilir ve dört arka kameralı bir telefon tanıtabilir.

İsmi henüz kesinleşmese de, OnePlus Z olarak anılan telefon, daha önce üç arka kamerayla sızmıştı. Ancak Twitter'da iyi bir sızıntı geçmişine sahip olan Max J, cihazın arkasındaki kamera sayısının dörde çıktığını aşağıdaki tweet ile ima etti.

Tweet'in söylemek istediklerini çözmek pek kolay gibi görünmüyor. "O" harflerinin "soon" sözcüğüne göre iki fazla olduğu ve dört kameradan oluştuğu açıkça görünüyor. Sondaki N harfinin büyük olmasının nedeni ise, cihazın piyasaya OnePlus Nord adıyla çıkmasının beklenmesi olabilir.

Şimdiye kadarki tüm dedikodular ve sızan çizimler, telefonun arkasında üç kameranın olacağını söylüyordu. OnePlus Z'nin kameralarının en üst düzey olmasını beklemesek de, firma kamera sayısıyla dikkat çekmek istiyor olabilir. Önceki bir sızıntı, üçlü arka kamera sisteminin 48MP, 16MP ve 12MP sensörlerden oluşacağını söylemişti.

Kesin tanıtım tarihi bilinmeyen OnePlus Z, bir sızıntıya göre 10 Temmuz'da ortaya çıkacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyuncuların rüyası: Excalibur G900

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman? İşte Hakan Muhafız 4. sezon tarihi ve fragmanı
18 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğunda bluetooth pikap, akıllı saat fırsatı
BİM 19 Haziran 2020 aktüel kataloğunda Hometech tablet, kulaklık ve selfie çubuğu fırsatı
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. sezon iddiaları
Günün En çok Okunanları
Son 25 Senede Dünyayı (İyi veya Kötü) Değiştiren 10 Önemli Teknoloji
Samsung'un Beklenen Yeni Galaxy Telefonu İçin Sürpriz İptal Kararı
Türkiye'nin En Büyük Sınıfı TV+'ta Toplandı
Sadece en iyileri seçtik! İşte IMDb puanı yüksek en iyi 15 zombi filmi
Çerez Nedir? Ne İşe Yarıyor? İşte Çok Merak Edilen Bu Sorunun Yanıtı

 

 